Abertas inscrições para XVII Concurso de Fantasia Gay

Estão abertas até o dia 23, as inscrições para a XVII edição do Concurso de Fantasia Gay da Bahia que acontece na segunda-feira de Carnaval no Largo 2 de Julho, dentro da programação da Vila da Diversidade.

Os interessados devem preencher ficha de inscrição disponível na sede do GGB indicando a categoria em que deseja disputar.

Este ano, além de acontecer em um novo local, o concurso retoma a categoria Luxo que deixou de ser realizada há 8 anos por falta de patrocínio.

Serão distribuídos cerca de R$ 24 mil entre os 3 primeiros classificados das duas categorias em disputa. Os dois primeiros colocados recebem R$ 5 mil e R$ 4 mil. O evento é voltado ao público LGBT mas qualquer pessoa pode participar, independentemente de orientação sexual.

As fantasias vencedoras serão escolhidas com base em critérios como beleza, elegância, simpatia, desenvoltura na passarela, postura, andar e por fim o valor gasto pelo candidato na produção da roupa. O evento tem apoio da Prefeitura de Salvador por meio da Saltur.

As inscrições podem ser feitas na sede do GGB - Rua Frei Vicente, 24 - Pelourinho. Mais informações pelo e-mail ggbbahia@gmail.com ou pelo fone (71) 3322 2552.

