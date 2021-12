A Bronkka comanda Arrastão da Paz

Mesmo com a recente entrada do vocalista Missinho Pratt, a Bronkka decidiu que vai participar com tudo do Carnaval de Salvador. No sábado, dia 9, a banda pretende colocar o povão que estiver no circuito Dodô (Barra-Ondina) para pular atrás do trio elétrico. É o Arrastão da Paz, que será o único dia que a banda toca na cidade. Será que vai ter encontro com Igor Kannário? O ex-vocalista da Bronkka também tem planos de puxar um trio sem cordas.

adblock ativo