Zé Honório já foi confundido com mulher

Com uma voz admirada por muitos fãs do axé e músicos de todo o país, Zé Honório tocou nos blocos Traz a Massa e também no Papa Léguas, no início do movimento. O cantor contou ao Papo Axé suas histórias sobre o Carnaval. Confira!

Por conta do seu timbre de voz, já passou por algum mal-entendido?



Já me confundiram com mulher e também me chamaram de gay algumas vezes pela voz aguda. Certa vez, quando ainda tocava numa banda de baile, tive que parar de cantar porque o dono do espaço pensou que era dublagem minha. Daí ele ficou do meu lado para confirmar que a voz era minha mesmo. Ele achou perfeito demais.

E durante a folia, tem alguma história curiosa?



Uma vez, na Micareta de Feira de Santana, fui contratado por um empresário para fazer uma saída de trio patrocinado por uma marca de margarina, chamada Doriana. Tinha que fazer a propaganda entre uma música e outra até que falei: "Margarina Delícia". Aí o empresário pirou, mas consertei falando: "Margarina Doriana é uma delícia", e caí na risada.

