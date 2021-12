Xenhenhém e Kannário brilham na festa da axé music

Márcio Victor não pôde ir, mas Tatau não se fez de rogado e subiu ao palco para puxar os versos de Tem Xenhenhém. Afinal, é de autoria dele a música eleita sucesso do Carnaval 2015. O anúncio foi feito durante o grand finale do Troféu Dodô&Osmar, premiação realizada pelo Grupo A TARDE, Grupo Engenho, TV Aratu e Rádio Piatã FM, que reuniu convidados na sala principal do Teatro Castro Alves, na noite desta terça-feira, 31.

Foi André Blumberg, diretor-geral de A TARDE, quem encerrou os trabalhos, ao lado do diretor da premiação, André Simões, e autoridades como Érico Mendonça, secretário de Turismo de Salvador, e representante do prefeito ACM Neto, e Nelson Pelegrino, presidente da Bahiatursa, que representou o governador Rui Costa. Mas, até ali, muitos troféus já haviam sido distribuídos, ao longo de mais de duas horas da cerimônia que reuniu artistas de várias gerações para celebrar os 30 anos da axé music.

A eleição da Melhor Música trouxe a reboque outros dois prêmios para Márcio Victor, que garantiu também o lugar de destaque nas categorias Cantor e Banda. Bem perto dele ficou Igor Kannário. O rapaz abocanhou dois troféus, o de Artista Revelação Masculino e de Melhor Momento da Folia, pelo arrastão que promoveu na pipoca do Campo Grande. "Tudo que eu queria era que um dia chegasse um convite pra essa festa em minha casa e hoje estou aqui no palco com os cabeças da música baiana. Estou muito emocionado porque estou aqui representando a favela de todo o Brasil", disse o Príncipe do Gueto.

No rol de figuras femininas, Ivete Sangalo levou o título de cantora destaque. Representada pela irmã, Mônica Sangalo. Ela mandou um recado para o público: "Dedico aos meus fãs e todos os foliões que fazem do Carnaval da Bahia a festa da minha vida", escreveu. Vina Calmon garantiu o troféu de Artista Revelação, e Claudia Leitte dividiu com Daniela Mercury o prêmio de Melhor Figurino.

Para comemorar, Daniela fugiu do script e subiu ao palco vestida com uma das personagens que levou para cima do trio durante a folia. A música É d'Oxum foi a forma de agradecer pelo reconhecimento.

Afros



O júri técnico também teve a missão de escolher a fantasia afro mais bonita e o escolhido foi o Cortejo Afro. O troféu de melhor grupo do gênero foi para o Ilê Aiyê. O Alerta Geral levou a melhor na categoria Bloco de Samba. Enquanto isso, na disputa de Bloco Destaque também rolou dobradinha: As Muquiranas e Cerveja & Cia dividiram a preferência do voto popular.

Quem costuma trocar o furdunço da rua pelo conforto dos espaços privados também fez questão de participar da eleição, que escolheu o Salvador como Camarote Destaque.

O Troféu Dodô&Osmar também destacou a categoria Serviço Público. O secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, subiu ao palco para receber o prêmio pela atuação da área durante o Carnaval. O secretário agradeceu, enumerando as corporações que atuaram na festa. Mas, antes, instigado por um pot-pourri de pagode, deu uma sambadinha...



<GALERIA ID=19956/>

Cerimônia criativa



Artistas da música popular em traje de gala. Sucessos da axé music com ares de musical da Broadway. Combinações improváveis entre artistas e repertórios. Foi esse o tom da cerimônia de entrega do Troféu Dodô&Osmar, que se desdobrou em doze movimentos, sob a direção geral de André Simões e direção artística de Elísio Lopes Jr.

A cada quadro, a história da axé music era contada por um documentário que atravessava os últimos 30 anos. Era o filme que servia de moldura para os números de dança e música que marcavam a entrega dos prêmios.

Dueto



Vina Calmon, que não chegou a tempo de receber seu prêmio, perdeu também a oportunidade de ver o belo dueto de Ademar e Tânia Luz em Amor e Laser.

Buck Jones, Carla Visi e Sarajane protagonizaram outro ponto alto, com Lute, Barracos e Vale no repertório. Márcia Castro e Tatau também formaram uma boa dupla, misturando os versos de Beija-flor e Toneladas de Desejo.

Mas já teria valido a noite ver Beto Jamaica, Cumpadre Washington e Reinaldo cantando para dançarinos que misturavam o molejo do pagode com passos de balé.

adblock ativo