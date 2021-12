Wesley Safadão já anima o Circuito Dodô

Wesley Safadão já anima o bloco Cocobambu nesta quinta-feira, no primeiro dia de apresentações com trios elétricos no Circuito Dodô, já que na terça só tocaram bandas de fanfarras. O artista colocou os foliões para dançar ao som de "Camarote", "Sou Ciumento Mesmo" e "A Dama e o Vagabundo".

Ainda vão passar na Barra Alexandre Peixe, Márcia Freira, Battata, Babado Novo, Os Mascarados e Margareth Menezes, dentre outros.

<GALERIA ID=20477/>

