Wesley Safadão empolga fãs na Barra

Fãs do Acre, Rio de Janeiro e Minas Gerais, entre outros estados, aguardavam ansiosos até ouvirem de cima do trio uma voz conhecida. "E aí, Salvador?", gritou o cantor Wesley Safadão, uma das atrações mais esperadas desta quinta-feira, 4, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

À frente do bloco CocoBambu, o cantor cearense cantou várias canções do seu repertório, com direito a muita percussão e em ritmo um pouco mais acelerado. "Se tem uma música minha que combina com o carnaval é 'Tim, tim", disse o cantor para o público que cantou em coro, em frente ao Farol da Barra.

O caixa Wallysson Luiz, 25, veio do Acre para curtir a festa baiana e acompanhar o ídolo do forró que se apresentou pela segunda vez no carnaval. "É o meu primeiro carnaval na Bahia e ele é o meu artista preferido. Sou louco por ele. Foi o primeiro abadá que eu comprei", disse.

O folião enfrentou 12 horas com escalas e conexões para sair da região norte até Salvador. Acompanhado por um grupo de 30 amigos, todos do Acre, eles planejaram a viagem desde abril do ano passado. "É um grupo que sempre vem para o carnaval daqui porque é algo que vicia. Não dá para não vir", afirmou Amanda Ciane, 30.

Safadão arrastou também fãs baianos. "Sou fã dele desde a banda Garota Safada. No ano passado, eu sai com ele. Gosto muito. Só não é melhor que Ivete Sangalo, mas é melhor que Claudia Leitte", brincou a microempresária Thayse Barbosa, 26, que foi acompanhada de duas amigas, também fãs do cantor cearense.

Diferente do que havia sido divulgado sobre a ordem dos trios no desfile, atrás de Safadão veio a banda Babado Novo, que puxou um trio pipoca (sem cordas). Antes, estava previsto desfile da Caetanave, que antecipou o horário.

Capitaneada pela cantora Mari Antunes, que usou um figurino em homenagem a escola de samba carioca Salgueiro, a banda se rendeu ao sucesso da banda A Vingadora e tocou a música "Metralhadora", uma das fortes concorrentes da festa desse ano.

Em seguida, foi a vez do cantor Alexandre Peixe puxou o bloco Harém. Logo atrás, veio a veterana Márcia Freire que também puxou um bloco sem cordas e arrastou muitos foliões. Márcia relembrou grandes sucessos da Axé Music, de quando esteve na banda Cheiro de Amor. Ainda se apresentaram Carlinhos Brown e Battata.

