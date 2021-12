Vozes da Bahia: Bell Marques ‘desce’ de Vumbora e Camaleão

Bell Marques é uma das principais vozes do Carnaval baiano. Com quase 40 anos de carreira, chegando no quarto ano solo, ele tem toda a energia de um novato na folia. Único artista a tocar em todos os dias da festa, ele revela que a preparação para dar conta é anual.

"A rotina é muito puxada, tanto de trabalho quanto de shows, o ano todo. Então, nosso corpo já está acostumado à correria quando chega o Carnaval, um pouco mais intenso, mas a rotina é parecida".

Só com o tradicional bloco Camaleão, que completa 40 anos neste Carnaval, o cantor vai desfilar três dias. "Vamos fazer algumas surpresas no domingo, que é o dia mais disputado do Camaleão. Não vou contar muito para não perder a graça, mas teremos algumas ações no percurso, um abadá especial e muita emoção, sem dúvida", conta.

Para o Vumbora, criado durante a estreia solo do artista, ele promete levar todo o axé das cordas da guitarra, tão amadas pelos fãs.

Além das duas agremiações, Bell se dividirá, também, entre a pipoca, na Barra, e dois camarotes. Para ele, a mistura das energias ajuda a fortalecer a maratona da folia de Momo. "O legal do Carnaval é a junção dessa energia toda e fico muito feliz de ver, no rosto do folião pipoca, do bloco e do camarote a mesma entrega quando passo", festeja.

Se a entrega do folião é intensa, a do cantor, também. E ele revela a fórmula do segredo de tanto sucesso: "Trabalhei muito, minha vida toda, para chegar onde cheguei. Se tem uma coisa de que não tenho medo é de trabalho".

Dentre os tantos hits que marcaram o Carnaval, fica difícil para os fãs escolherem qual música mais gostam. Segundo Bell, todas são especiais, mas duas são marcantes, por serem homenagens. "Mulher Amada, que é em homenagem à minha mulher, Aninha, e Cara Caramba, que é homenagem ao Camaleão. São muitas canções, muitos anos de estrada. Fica muito difícil citar apenas uma, até porque todas foram e são especiais em momentos diferentes de minha vida".

Além do carinho e dedicação dos fãs, Bell revela outro combustível, para uma carreira consagrada: "O frio na barriga é o que move o artista, e foi um dos motivos de me lançar em carreira solo. Eu precisava do frio na barriga, para que a correria e todos os sacrifícios continuassem valendo a pena. Se não fosse por isso, eu não estaria aqui ainda", confessa.

adblock ativo