Vozes da Alegria: Tomate festeja uma década de carreira solo no bloco Fissura 77

Vencedor de vários prêmios de Melhor Puxador de Trio, o cantor Tomate esbanja irreverência na folia. Para o Carnaval deste ano, não poderia ser diferente. Novamente à frente do bloco Fissura 77, Tomate traz o lema Única Chance e convida os fãs para a única participação nos blocos em 2018. "Se segura que Eu Não Vou Embora", disse o cantor aos risos, ao fazer referência à música de trabalho para a folia.

E emenda: "Vamos desfilar com o mesmo amor e alegria de todos os anos. Passar distribuindo energia boa! Vai ter este cantor desejando que o percurso não acabe, para poder aproveitar mais de tudo isso. Vai ser, mais uma vez, inesquecível a passagem do Bloco Fissura 77", descreveu ele, adiantando que no repertório terão sucessos como Parará' e Eu te Amo, P***a.

Sobre a energia que o move, Tomate explica: "Eu tenho em minha mente que as pessoas precisam ser felizes. Vivemos em meio a situações que muitas vezes nos tiram deste objetivo, então resolvi adotá-lo comigo. Você tem que ser feliz, em primeiro lugar. Quando começo a cantar, seja em trio, palco ou até mesmo em uma roda de amigos, eu priorizo a alegria, a felicidade, a energia boa fluindo entre as pessoas", revela.

Energia a mil

Este ano, o artista completa 10 anos de carreira solo na folia. A fórmula de um sucesso tão duradouro vem de canções que marcaram os fãs, seja no Carnaval, no verão, ou até mesmo na vida. "Quando me proponho a fazer uma música, imagino o que as pessoas vão sentir quando ouvirem. Não sou muito de rótulos, do tipo 'música do Carnaval'. Gosto mesmo é do tipo 'música que marcou minha vida'. Fico muito feliz em saber que, muitas das minhas canções fazem parte da vida de muita gente", conta.

E detalha: "Viajo por este mundo afora e, aonde chego, canto Te Espero no Farol. Naquele momento, tenho certeza que todos se teletransportam para o Farol da Barra, em pleno Carnaval, e isso é muito mágico e especial".

Sobre a música da folia de Momo, para ele é difícil eleger uma preferida. "Meus grandes amigos e parceiros de carreira estão com canções maravilhosas, tem Dani (Daniela Mercury) com seu Banzeiro, tem o gigante Léo Santana com Várias Novinhas, o querido Márcio Victor com Popa da B... e tantos outros artistas que fazem um trabalho maravilhoso", enumera Tomate.

