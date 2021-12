Vozes da Alegria: Rafa e Pipo agitam Banana Coral

Com sete anos de carreira, a dupla Rafa e Pipo é uma das representações da nova axé-music. Para o Carnaval de 2018, os irmãos, filhos do veterano Bell Marques, estão mais maduros e avaliam que vivem a melhor fase da trajetória.

"Acho que este tem tudo para ser nosso melhor Carnaval. Estamos em um momento especial da nossa carreira, mais maduros, mais reconhecidos e respeitados, e isso conta muito. O carinho do público tem crescido, estamos muito confiantes", conta Pipo.

Rafa revela que possuem uma espécie de mantra, para a folia: subir no trio e se divertir junto com o folião. "Por isso, o bloco Banana Coral tem crescido e conquistado as pessoas. Pela entrega, pela animação e pelo show que nos esforçamos para dar, sem muita enrolação. O foco é o folião e a diversão dele. É para ele que tocamos", diz Pipo.

Comandando o Banana Coral desde a fundação, os irmãos consideram que é um bloco que agrega o público jovem do Carnaval. Os dois revelam que tudo é feito e pensado especialmente para essa galera.

Convivendo com a folia desde pequenos, Rafa e Pipo sabem a importância, como artistas baianos, de fazer uma boa festa. "Sempre foi uma data muito especial para toda a nossa família, além de ser algo que curtimos juntos desde pequenos. Hoje, trabalhamos, mas sabemos da responsabilidade que é ter nas mãos a diversão dos foliões", explica Rafa.

