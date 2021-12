Vozes da alegria: Léo Santana festeja boa fase nos blocos Nana e As Muquiranas

Vencedor com a melhor música do Carnaval 2017, Léo Santana já tem a aposta para a folia deste ano na ponta da língua. A música Várias Novinhas está estourada nas rádios e os fãs já têm a coreografia ensaiada para responder ao comando do Gigante. “Várias Novinhas já está na boca da galera e vem crescendo. Está entre as cinco mais tocadas do país, segundo a Billboard”, festeja o cantor.

Pela primeira vez, Léo vai puxar o bloco Nana, que completa 25 anos de história. Ansioso, ele revela que sente frio na barriga para encarar esse desafio. “Uma responsabilidade grande assumir um bloco de tamanha importância para o Carnaval de Salvador. Estou me preparando para fazer história no Nana. Fiz até uma música para o bloco. Posso garantir aos foliões que eles terão dois incríveis dias”, avisa.

Além disso, ele encerra a folia em Salvador com as Muquiranas, que, de tão tradicional, deixou de ser bloco e passou a ser “uma nação”, segundo o próprio Léo. “Eu sou Muquiranas de coração! Tocar nesse bloco é uma honra. Me sinto em casa, vou pra galera. Muquiranas é uma nação, não é um bloco, os foliões são apaixonados, é diferente”.

O Gigante revela, ainda, que há uma preparação especial para o desfile, que começa desde o repertório diferenciado ao figurino. “Faço tudo especialmente para esse dia, e o figurino é especial. Tudo é feito e preparado com muito cuidado e carinho. Vou ser uma Carmen Miranda linda”, brinca ele, aos risos, sobre a fantasia da agremiação.

O cantor é uma das grandes sensações da música baiana. O Baile da Santinha, ensaio de verão do artista, bate recorde de público todos os anos.

O segredo desse sucesso, para Léo, é trabalhar com amor, dedicação e, principalmente, planejamento. “Criamos um modelo de negócio que possa funcionar em todo o Brasil. O lema é dar conforto, comodidade e uma entrega fantástica a quem vem curtir”.

O evento é um reflexo de como Léo leva a carreira. Ele avalia que adquiriu maturidade com o passar dos anos.

“Me sinto mais maduro a cada ano, tanto artisticamente quanto como músico também. Venho compondo mais, me sinto mais preparado, mas ainda tenho muito o que aprender. Estou só começando, e estou ávido por conhecimento e melhoria pessoal e profissional. Posso dizer que, do meu primeiro Carnaval para hoje, são duas pessoas diferentes, eu era um menino”.

