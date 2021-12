Vozes da alegria: Duas Medidas tem agenda cheia na rua e em camarotes

A banda Duas Medidas é uma das revelações do verão de Salvador. Criador do movimento chamado Eletrobalance, o grupo liderado pelo vocalista Lincoln Senna tem programação de 13 shows em seis dias no Carnaval da capital. Entre camarotes e pipoca, a Duas Medidas tem uma grande preparação para atender aos fãs na folia. "O Carnaval é a nossa Copa do Mundo! Nos sentimos extremamente felizes. Ter a oportunidade de puxar um trio, na maior festa de rua do planeta, é a realização de um grande sonho que nos impulsiona a trabalhar ainda mais", diz Lincoln.

A banda se dividirá entre dois dias de trio sem cordas no circuito Osmar (Campo Grande) e dois no circuito Dodô (Barra-Ondina).

"A gente vai fazer outras seis apresentações em camarotes e mais dois shows no subúrbio de Salvador, nos bairros de Cajazeiras e Periperi", enumera o cantor.

Apesar de terem adotado um estilo todo próprio, com uma mistura de vários ritmos, o cantor revela respeito pelos grandes nomes da axé-music. "Como nascemos na Bahia, já somos carregados de axé. Temos máximo respeito pelo movimento e os grandes nomes. Mas é importante ressaltar que a música baiana vem passando por transformações e adaptações na sonoridade", pondera.

Completando quatro anos na folia, a Duas Medidas já tem agenda e preparação semelhantes às dos veteranos. "É uma maratona cheia de animação e energia boa. Formatamos o nosso show e repertório com muito cuidado, nos preocupando em manter sempre atualizado e com muita dança. Além disso, as nossas canções autorais vêm ganhando cada vez mais espaço. O resultado deste trabalho todo é que conseguimos agradar a vários tipos de público, por isso a gente consegue transitar em todos os palcos. Falamos uma linguagem universal: música e alegria", avalia o cantor.

Entre os últimos lançamentos do grupo, há parceria musical com o cantor Márcio Victor, da banda Psirico, na música Câmera Lenta. "É muito legal poder reunir amigos da música, que são pessoas que admiramos. Cantar com outros artistas proporciona grandes aprendizados, fomenta a união que o mundo musical está precisando – especialmente na Bahia – e fortalece a relação de parceria e amizade", finaliza Lincoln.

adblock ativo