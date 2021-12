Vozes da Alegria: Daniela Mercury vem de Crocodilo e trio para folião pipoca

Ela reina absoluta no Carnaval de Salvador. Multifacetada, Daniela Mercury é, de longe, uma das artistas mais criativas da folia. Para este ano, a cantora vai fazer homenagem à arte, com o "triatro": mistura de trio e teatro criada por ela.

Para essa empreitada, ela vai contar com a ajuda de bailarinos da Ebateca e do Balé Folclórico da Bahia.

Com Banzeiro, umas das fortes candidatas ao posto de música do Carnaval, ela pretende levar o público a refletir sobre significados através da arte. "Banzeiro traz essa abstração. Ninguém sabe o que significa a palavra, e a gente achou que a arte é o único jeito de revelar esses significados todos que uma marchinha de Carnaval traz", explicou.

A canção vai fazer a cabeça dos fãs, que comemorarão junto com ela o 12º aniversário do Crocodilo sob o comando dela, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Além disso, o sucesso de Banzeiro, com mais de um milhão e 170 mil visualizações do clipe no YouTube, também será uma forma de comemorar os 25 anos do álbum Canto da Cidade.

Como se não bastassem as comemorações, a tradicional Pipoca da Rainha completa 20 anos em 2018 e dá a largada da festa para Daniela hoje. Especialmente para o folião pipoca, a Rainha Má vai levar a cantora Amanda Santiago e o grafiteiro Marcos Costa, o Cabuloso.

"Dessa vez, a minha principal novidade no trio elétrico será o grafite, algo que eu nunca tinha usado. Ele vai fazer uma arte belíssima na lateral do trio elétrico. O triatro vai ganhar um mural fabuloso. É uma intervenção artística para o trio ficar ainda mais bonito, além de o grafite ser um meio excelente para traduzir o Banzeiro", adiantou a artista.

Como em todos os anos, Daniela reserva uma reverência especial à cultura negra e prepara intervenção artística nos bailarinos, que serão grafitados por Cabuloso em tributo aos orixás.

No último dia da folia, a cantora vai eleger o "Samba Presidente", em alusão a uma música dela. "Vai ser uma bagunça, assim como está o nosso país. Eu não poderia deixar de me posicionar em um momento como esse, mas tudo vai ser leve, com alegria e bom humor. A arte também tem o papel de provocar. Eu não ia sair do Carnaval sem deixar a minha mensagem, né?", indagou. E emendou: "Será um samba-reggae, um samba de roda, um samba-enredo?", provocou. Agora é só esperar e banzeirar!

