Vozes da Alegria: Claudia Leitte agita blocos e canta para a pipoca

Para comemorar 10 anos de carreira solo, a "lacradora" vai descer do salto para brindar à saúde no Carnaval. Como tudo o que faz tem significado especial, a cantora Claudia Leitte revela que o tema para a folia 2018 é uma homenagem ao bairro onde cresceu em Salvador. Ou seja: "Saúde", começando com letra maiúscula.

"É muito natural para mim, reconhecer minhas raízes. A ideia surgiu quando eu escrevi o roteiro de um show que começava na Saúde, meu bairro. Além disso, existe o momento em que as pessoas celebram uma conquista, e quando brindam, dizem: 'saúde'. Então é também por conta da celebração", contou ela.

Além da homenagem, a premissa do Carnaval de Claudinha é partilhar a coletividade. "Como saúde é a palavra que vai nortear nosso Carnaval, a gente escolheu os esportes como segmento, porque ninguém consegue conquistar nada sozinho na vida. Escolhemos esportes onde há mais de um atleta, um trabalho de equipe", revela a artista.

Como se não bastasse toda a energia de Claudinha em cima dos trios e palcos, ela trará três convidados especiais para a folia. As gêmeas sertanejas Maiara e Maraísa, com quem gravou o recente sucesso Lacradora, que já tem mais de quatro milhões de visualizações no YouTube, e o rapper americano Pitbull, de quem é amiga desde a copa de 2014.

Com a responsabilidade de abrir o Carnaval no circuito Dodô (Barra-Ondina), a cantora está empolgada para mostrar o Carnaval para o convidado de honra. "Eu tenho uma gratidão infinita por Pitbull. Ele é um cara sensacional, e quando ele vier para cá, eu sei que vai ter uma imagem linda do momento".

