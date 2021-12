Vozes da Alegria: Brown mais uma vez vai comandar a despedida da folia

O cacique do Candeal é uma pessoa multi: cantor, percussionista, compositor, arranjador, produtor e artista plástico. Dono de uma personalidade inquieta, Carlinhos Brown é a figura que encerra o Carnaval de Salvador com o tradicional Arrastão da Meia-Noite, na virada de hoje para amanhã. A apresentação faz a alegria dos foliões que ainda guardam um restinho de energia para se despedir da folia baiana.

Nome à frente da criação de uma das maiores bandas percussivas da Bahia, a Timbalada, Brown volta a homenagear o folião pipoca também no Carnaval deste ano.

Criado como uma iniciativa exclusiva do cantor, o Camarote Andante já reuniu artistas nacionais e internacionais em um desfile sem cordas, no qual o cantor desce do trio elétrico e caminha parte do percurso junto com a galera.

Além do talento para cantar e tocar, Carlinhos Brown é o compositor de grandes músicas que fizeram e continuam fazendo a folia da Bahia. 'Selva branca', conhecidíssima pelos 'chicleteiros' na voz do cantor Bell Marques; 'Rapunzel', eternizada na voz de Daniela Mercury; e 'Dandalunda', hino cantado por Margareth Menezes, são alguns exemplos.

Foi também por meio do talento do artista baiano que surgiram sucessos do pop rock, como 'Uma brasileira', cantada pelos Paralamas do Sucesso; e do metal, com Ratamahatta, interpretada pelo grupo Sepultura.

De forma inédita, Brown assinou também o repertório do afoxé Filhos de Gandhy para a folia deste ano. Com trechos que pedem passagem e paz, a música 'Ói pra cá' faz parte das comemorações pelo aniversário de 70 anos do afoxé.

Recentemente, o cantor anunciou que vai deixar o Carnaval de rua. A previsão, segundo ele, é que isso ocorra a partir de 2019, depois de 40 anos de folia. Apesar disso, o artista afirma que isso não significa que ele deixará de fazer Carnaval.

Com a janela da folia de Momo vaga, o artista pretende se dedicar às pinturas que faz, além da volta dos Tribalistas, que planejam uma turnê pelo Brasil ainda este ano.

