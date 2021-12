Voz da Alegria: Jammil de Levi Lima agitará orla com o bloco Praieiro

A música romântica e a vibe praieira são a cara da Jammil. Com 18 anos de estrada, sendo sete deles sob o comando do cantor Levi Lima, a banda baiana tem muitas conquistas para comemorar no Carnaval deste ano.

Tendo mais uma canção como tema de novelas (Na Real, na trilha da trama da Rede Globo O Outro Lado do Paraíso), Levi diz sentir-se "honrado" em poder representar a cultura baiana nacionalmente pela música. "Temos sempre a oportunidade de apresentar canções para as novelas, assim como tantos outros artistas nacionais. Ficamos muito felizes com essa construção de credibilidade ao longo do tempo, com o carinho que conquistamos, e em perceber que o nosso jeito de criar se encaixa em tantas trilhas e histórias", avalia.

Durante o Carnaval, esse carinho se reflete na avenida com os fãs da Jammil, que lotam o bloco Praieiro, para cantar as músicas que fizeram e fazem história no verão da Bahia. Este ano, para celebrar tanto sucesso, a banda vai desfilar com trio sem cordas também. Para Levi, a novidade vai permitir um contato especial com o folião pipoca.

"Será um grande momento! Além disso, preparamos a canção Navegando a Vida, que apresenta um texto alinhado com a maneira pela qual enxergamos a vida e o sentimento de alegria, amor e euforia que o Carnaval desperta em todos nós", destaca o cantor.

Série Série

O clipe da música, inclusive, já passou das 137 mil visualizações, só no YouTube, com apenas três meses de lançamento. Com muitas paisagens naturais, a canção faz parte de um repertório onde as músicas são feitas com "leveza e amor", como descreve Levi.

"Fazemos música da nossa maneira, sem ansiedade, com desprendimento. Nosso objetivo não é só entrar no coração do público. Nós queremos morar ali dentro e construir uma relação marcante na vida das pessoas com as nossas temáticas. Por isso a estética das nossas canções é sempre alegre, com conotação positiva, reflexiva, muitas vezes tendo a natureza como o maior cenário e tentando enxergar o cotidiano com os olhos da poesia".

Praieiro, guerreiro, solteiro, Levi Lima quer mais o quê? Levar o projeto Vamos Ver o Pôr do Sol para outros bairros e cidades do país. "Para toda nossa equipe é motivo de alegria realizar um projeto tão especial. Uma grande manifestação cultural que nos permite estar perto dos fãs e receber um carinho forte e verdadeiro. É pegar na mão das pessoas, abraçar e ser abraçado, cantar junto, sorrir, chorar de emoção e ainda apreciar um pôr do sol abençoado, tendo as nossas canções como trilha de um momento leve e feliz".

adblock ativo