Votação on-line para Rei Momo já está aberta

O concurso que irá escolher o Rei Momo 2015 chega à sua segunda etapa de seleção. Até o dia 28 de janeiro, o público poderá participar da votação popular no site www.aratuonline.com.br/reimomo, que selecionará os dez candidatos à grande final.



No site, o público pode conferir o perfil dos candidatos e votar no seu predileto. O vencedor receberá como prêmio R$ 10 mil em cheque nominal.

