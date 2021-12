Vocalista Levi Lima vai comandar o bloco Praieiro no circuito

Os praieiros, guerreiros e solteiros podem dar a mão para ver o pôr do sol. Com um ritmo diferenciado e uma pegada de surf music, a banda Jammil (e Uma Noites) completa 23 anos de carreira em 2017, sendo comandada pelo cantor Levi Lima há seis anos.

“Todo nosso trabalho é feito em função das canções. Elas são nossa diretriz. Sinto que o público vem entendendo nossa linguagem, nosso discurso e se apaixonando pela nossa proposta, de forma gradativa e duradoura. Fazer parte desse contexto da cultura baiana é uma honra enorme e espero continuar sempre contribuindo com boas canções e bons pensamentos. Estamos aqui para somar”, garante Levi.

Criado especialmente para o público da banda, o bloco Praieiro tem a cara dos mais de 4.300 foliões associados que acompanham a agremiação desde 2012. Sobre as novidades para o Carnaval, o vocalista é enfático: “Mais um Carnaval muito especial para nós. O bloco Praieiro vem crescendo muito ao longo desses últimos seis anos e vai reunir fãs de todo o Brasil. Teremos pulseiras com luzes que piscam, de acordo com a emissão de ondas sonoras. Muitos dos foliões serão presenteados com elas e isso vai dar um evento visual incrível na avenida”.

Com relação à trajetória da Jammil, Levi conta que fica muito feliz em contribuir para a continuidade do grupo. “Percebo que consegui dar a minha cara ao trabalho, sem perder esse cuidado com as canções. Acredito que o importante é a verdade artística prevalecer, e isso é o que contagia o público. A verdade na formação anterior era ótima e deu muito certo também. Percebo que essa transição foi um processo gradativo. O tempo veio mostrando, aos poucos, as novas ideias. E as pessoas, agora, estão entendendo o meu jeito, a minha linguagem e a minha verdade dentro do trabalho. O fato de o grupo ter um passado de qualidade também me ajudou muito nessa jornada. Além disso, o meu empresário e nossa equipe me incentivam e contribuem demais para esse meu desenvolvimento dentro da banda. Sigo aprendendo e exercitando diariamente as descobertas, com curiosidade e amor pelo que eu faço”.

Para 2017, os planos da banda são vastos: “Vamos iniciar a turnê do Luau do Jammil, dar continuidade ao projeto Vamos Ver o Pôr do Sol, no Humaitá e em outras localidades, e lançar músicas novas para serem apresentadas ao longo do ano e novas parcerias com artistas de outros gêneros musicais. Além disso, estamos trabalhando em um projeto que é segredo, por enquanto”.

>> Na cola do artista

Bloco: Praieiro

Data: 26, domingo

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

PERFIL DO BLOCO

O bloco Praieiro recebeu o nome pelo forte apelo da música homônima, um dos grandes sucessos da banda. Criado em 2012, o bloco desfila no circuito Dodô e possui mais de 4.300 associados.

