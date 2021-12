Vítimas tentam linchar estelionatária após golpe na folia

A estelionatária Olívia Souza dos Santos de Almeida foi presa por policiais militares no momento em que seria linchada por suas vítimas nesta quarta-feira, 3. O caso foi divulgado pela Polícia Civil neste sábado, 6. Ela lesou mais de 100 pessoas no período do pré-carnaval.

Apresentando-se com o nome falso de Helaine Dias Santos, a mulher sublocava imóveis por temporada para a folia e oferecia empregos de babá ou empregada doméstica mediante o pagamento de uma taxa de R$ 50. Tantos os imóveis como os empregos não existiam.

A investigação da polícia apurou que ela se utilizava de um site de anúncios coletivos para cometer os crimes.

Quando as vítimas descobriram o golpe, na quarta, dirigiram-se à casa de Olívia, localizada na rua Teodomiro Batista, no Rio Vermelho. O grupo exigiu o dinheiro de volta e ameaçou linchá-la. Por conta do tumulto, policiais foram chamados ao local.

A estelionatária prestou depoimento na 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho). O dinheiro arrecadado com o golpe não foi devolvido.

Autuada por estelionato e falsidade ideológica, Olívia já foi presa duas vezes pelo mesmo crime, em 2003 e 2007. Ela será encaminhada para o sistema prisional.

