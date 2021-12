Vistorias de trios elétricos que vão desfilar no Carnaval são iniciadas

Iniciaram nesta segunda-feira, 25, no Parque de Exposições Agropecuárias, no bairro de Itapuã, as vistorias dos trios que desfilarão no Carnaval de Salvador.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as inspeções seguem até a próxima sexta-feira, 1º. Para participar do processo de fiscalização é necessário apresentar documentos de identificação do responsável pelo trio, assim como, do veículo.

A ação envolve vários órgãos estaduais e municipais, dentre eles, a polícia técnica, que analisa o estado de conservação do trio (sistema mecânico, direção/folga no volante, motor, sistemas de freio e elétrico, pneus, estabilidade geral e comunicação interna entre cabine e palco).

O Corpo de Bombeiros Militar também realiza inspeções nos equipamentos de proteção e emergência, como a quantidade de escadas externas, guarda-copo, sinalização de saídas e equipamentos de proteção obrigatória, dentre outros.

