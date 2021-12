Vistorias da Codecon serão ampliadas durante o Carnaval

As fiscalizações da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) serão ampliadas durante o período de folia. Ligada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Codecon inicia nesta quarta-feira, 27, a Operação de Fiscalização Carnaval 2019, que possui o objetivo de ampliar em ao menos 20% as vistorias em estabelecimentos comerciais em comparação ao mesmo período de 2018.

As vistorias serão realizadas nos bairros do Subúrbio Ferroviário (Plataforma e Periperi), Itapuã, Boca do Rio, Liberdade e também em shoppings localizados no Centro da capital baiana. Desta quinta-feira, 28, até a terça-feira, 5, os fiscais também vão fiscalizar os camarotes dos circuitos oficiais, os principais centros de compras de Salvador e também estabelecimentos comerciais localizados em Ondina, Barra, avenida Sete de Setembro e na área do Comércio.

Na capital, 32 fiscais irão trabalhar em conjunto com fornecedores formais dentro e fora dos circuitos do Carnaval, comerciantes e camarotes. O intuito também é verificar a regularidade de propagandas de cigarro, condição de produção, acondicionamento, porções e validade de alimentos. Além de verificar a disponibilidade e visibilidade de exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos, para que o consumidor tenha conhecimento dos direitos também nos dias de folia.

O tradicional Balcão da Codecon atuará no Carnaval para atender os foliões a partir desta quinta e segue até a terça do dia de folia. O atendimento ocorre, das 8h às 18h, na Praça Municipal, próximo ao Elevador Lacerda. No local é possível tirar dúvidas sobre o Código de Defesa do Consumidor.

No ano anterior, 1.499 estabelecimentos foram vistoriados, sendo que 288 constaram irregularidades e foram notificados. Somente 19 dos locais não cumpriram as exigências do órgão e foram autuados, por ocorrências como comercialização de produtos vencidos, falta de exemplar do Código de Defesa do Consumidor, ausência de preço nos produtos (ou serviços) e ausência de lixeiras.

