Vistoria de veículos para o Carnaval vai até dia 5

A vistoria de cerca de 200 blocos e 100 veículos (trios, carros de apoios e de equipamentos sonoros) vai até o dia 5 de fevereiro. A Central de Vistoria foi instalada no Parque de Exposições, na avenida Paralela, nesta segunda-feira, 25.

Para obter o lincenciamento, o proprietário precisa passar pelo crivo de quatro órgãos técnicos: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura (Crea); Departamento de Polícia Técnica; Corpo de Bombeiros; e Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Participam também do processo a Secretaria de Ordem Pública (Semop) e as secretarias estadual e municipal da Fazenda e da Saúde.

São analisados itens de segurança, condições mecânicas e operacionais, equipamentos de prevenção e combate a incêndios, pneus e protetores de rodas, sistemas de freio, documentação do veículo e do condutor e estrutura do posto médico.

