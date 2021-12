Visitantes desembarcam para curtir últimos dias

O Carnaval está quase no fim, mas ainda é grande o movimento de turistas que chegam à capital baiana, seja para aproveitar os últimos dias da folia ou para conhecer a cidade.

No Porto Marítimo de Salvador, no Comércio, somente nesta segunda-feira, 8, 4.363 turistas desembarcaram para conhecer a maior festa popular do planeta. Nesta terça, 9, são esperados 7.345 visitantes.

A estimativa é de que 16,5 mil pessoas desembarquem na capital até a Quarta-feira de Cinzas trazidos pelos cruzeiros desde o início da folia, na última quarta, 3, que deve movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão na economia de Salvador.

De acordo com Érico Mendonça, titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), três navios pernoitarão na capital.

"Estamos tendo excelentes resultados porque a cidade hoje é outra. Além disso, adotamos a estratégia de divulgar com antecedência a festa, como foi com o Réveillon", pontua.

Em sua maioria brasileiros, os turistas permanecem de um a dois dias em Salvador, a depender da programação do cruzeiro.

A expectativa de conhecer a cidade animou o casal de paulistas, Mariana Gaspar e Paulo Marchori, que vieram à capital pela primeira vez.

"Fomos no Pelourinho e curtirmos um pouco da festa. Já tinha vontade de conhecer Salvador e a escolha do cruzeiro foi decisiva", revela Mariana, que preferiu participar da festa na pipoca. "Achamos os abadás caros", explica..

A turista Fernanda Teixeira, de Porto Alegre, também preferiu participar da festa na pipoca. "Curtimos Daniela Mercury na pipoca, em Ondina. Gosto da receptividade dos soteropolitanos e do Carnaval", conta.

Passeio

Mas a escolha por Salvador nem sempre é motivada pela folia. É o caso do de Maíra e Luís Moura. Natural de Manaus, o casal preferiu visitar os pontos turísticos durante o feriado.

"Não gostamos de Carnaval e nem vamos participar das festas. Viemos conhecer a cidade, mas como fica muito cheia, acaba não dando para aproveitar muito os pontos turísticos", diz Maíra.

