Violência no Circuito Osmar preocupa cúpula da segurança

O número de pessoas baleadas no Carnaval aumentou 600%, saltando de três casos na folia de 2014 para 21 neste ano, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública. Destes, dois morreram. No ano passado, a polícia registrou um homicídio.

Por outro lado, a produtividade policial foi maior durante a festa. O número de prisões em flagrante registrado pela Polícia Civil nos seis dias da folia foi de 114, um aumento de 26,7% em comparação com a festa do ano passado, que teve 90 capturados.

Além disso, o número de pessoas conduzidas a postos policiais por uso de drogas e presos por tráfico saltou de 434 em 2014 para 1.031 neste ano - aumento de 138%. Os dados foram informados nesta quarta-feira, 18, durante a coletiva de balanço do Carnaval do governo do estado, no Campo Grande. Ao todo, 23.700 policiais fizeram a segurança no Carnaval de Salvador.

Dentre os circuitos, o que mais preocupa o governo em relação à violência é o Osmar. Segundo o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, apesar de o Barra-Ondina registrar maior número de ocorrências, é no centro que ocorrem as lesões mais graves.

"Isso é ocasionado exatamente pela disputa entre gangues. Temos casos de quatro pessoas baleadas dentro de um bloco e três em outro bloco", relata.

Maurício Barbosa credita os índices de violência, entre outras razões, às disputas entre gangues rivais no circuito Osmar, à falta de controle nos acessos à festa e às "mudanças de última hora" na programação, principalmente no centro.

Além disso, o secretário diz que há a "sensação de todos que trabalharam no Carnaval" de que o número de pessoas nas ruas foi maior durante a festa deste ano. "Temos quatro anos de redução dos índices de violência. Esse maior número de pessoas pode se traduzir no aumento de algumas ocorrências", diz.

Prós e contras



Para quem frequenta os circuitos Osmar e Dodô, a tradição e o maior espaço para o folião pipoca são as principais vantagens do centro. No entanto, eles dizem que a violência nesta região é um fator que afasta as pessoas.

"O Osmar é mais apertado, e isso acaba gerando muita briga. Fui uma vez e desisti", conta o analista de sistemas Silas Miranda.

O administrador Cláudio Freire, 55, rebate, dizendo que "a violência está em todos os lugares. A Barra tem mais badalação, mas pouco espaço para pessoas que não podem pagar. Aqui, o espaço é mais democrático", diz.

A fama de "circuito violento" chegou aos turistas. O servidor público Caíque Acioli, 45 anos, de Brasília, diz nunca ter ido ao centro em três anos de festa em Salvador: "Todos falam que o clima é mais pesado e que há muitas brigas".

Segundo Barbosa, um estudo será realizado para que a polícia possa fazer o controle da entrada e saída de foliões do circuito. Desta forma, o acesso de pessoas com armas poderá ser barrado.

Além disso, o governador Rui Costa disse que o estado irá adquirir mais detectores de metal para auxiliar o trabalho dos policiais. Neste ano, foram usados 420 equipamentos.

Outro fator a ser melhorado é a iluminação pública. "Temos que aprimorar isso com a prefeitura. Algumas imagens das câmeras ficaram prejudicadas em alguns setores porque a iluminação era ruim".

Barbosa ainda diz que a grade de eventos precisa ser organizada: "Não podemos ser comunicados da entrada de atrações com menos de 48 horas do Carnaval. O improviso gera consequências danosas para o público".

A polícia também registrou um crescimento de 10% do número de lesões corporais leves durante o Carnaval em relação a 2014. Já número de lesões graves caiu 20%.

adblock ativo