Viola de Doze, Pierre Onassis e Sandoval Melodia animam Nordeste

“Tenho orgulho de estar aqui representando nosso bairro e mostrando que aqui tem muita gente boa, talentosa e de caráter”, afirmou o instrumentista Fabrício Capistrano, 18, instantes antes de se apresentar com o bloco DM de Boa na quinta-feira, 23, no Circuito Mestre Bimba (Nordeste).

Fabrício é uma das 100 pessoas – com idades entre 5 e 24 anos – que fazem parte do projeto sócio-educativo DM de Boa. O projeto foi criado há cinco anos pelos percussionistas Denny Conceição, do Natiruts, e Marquinhos Show, do Afrodisíaco, e consiste em ensinar percussão aos jovens do bairro. João Vitor, 5, irmão de Fabrício, também faz parte do projeto.

“Esse projeto é uma forma de retribuir tudo o que o bairro nos proporcionou. A música é uma forma de cidadania”, afirmou Marquinhos Show. Tanto ele,quanto Denny Conceição são nascidos e criados no Nordeste.

Era pouco mais de 17h quando o minitrio saiu do fim de linha do bairro em direção à Rua Mestre Bimba, na localidade de Sítio Caruano. Além dos idealizadores e alunos do projeto, a animação ficou por conta do grupo Viola de Doze e dos cantores e compositores Sandoval Melodia e Pierre Onassis.

O bloco ‘Asa, Surf e Reggae pela Paz’ também desfilou no fim da tarde, mas fazendo o percurso inverso: do Sítio Caruano a fim de linha. Enquanto os minitrios não saiam, os alunos da Escola Creche Tia Erica, de Santa Cruz, aprendiam o que é o Carnaval. Vestidos a caráter, os pequenos levaram graça ao bloco ‘Os piratas’ e à festa.

Entre aspas

"Como cidadão, é necessária essa colaboração. E como artista, é obrigação estar na comunidade, apoiando um projeto como esse [DM de Boa]."

Pierre Onassis

Cantor

"Meu filho Adilan, 15, melhorou muito depois que entrou. Hoje trouxe meu filho de 8 meses para ele ir se acostumando com o carnaval."

Margarida Sampaio, 39

Doméstica

"Carnaval é a oportunidade de ganhar dinheiro e se divertir. No bairro é melhor porque não tem briga e a volta para casa é fácil."

Diego Cerqueira, 23 anos

ambulante

"Faz mais de 14 anos que fazemos carnaval aqui. Temos histórico desde os anos 60 e tradição no samba."

Eudes Oliveira, 43 anos

Presidente da Associação de Blocos Circuito Mestre Bimba

Euzeni Daltro Viola de Doze, Pierre Onassis e Sandoval Melodia animam Nordeste

