Vina Calmon homenageia vítimas de Brumadinho

Durante passagem pelo circuito Osmar, a vocalista da banda Cheiro de Amor, Vina Calmon, pediu um minuto de silêncio em respeito às vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG).

Além disto, o look em cor preta faz referência ao luto que comoveu o país inteiro com a tragédia que atingiu moradores de Minas Gerais no início do ano.

adblock ativo