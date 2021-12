Vina Calmon é eleita artista revelação do Carnaval 2015

Vina Calmon, vocalista do Cheiro de Amor, conquistou o Troféu Dodô e Osmar na categoria Artista Revelação - Feminino do Carnaval 2015, em cerimônia realizada na noite desta terça-feira, 31, no Teatro Castro Alves (TCA). A cantora não chegou a tempo da premiação, mas agradeceu o troféu.

Vina, que fez sua estreia no Carnaval de Salvador a frente da Cheiro de Amor, disputou o prêmio com Katê (ex-VoaDois) e Márcia Castro.

