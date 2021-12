Vina Calmon aposta em figurino sensual para desfile na Barra-Ondina

A banda e o bloco Cheiro de Amor, que estão completando quatro décadas de desfiles no Carnaval de Salvador, apostam na sensualidade, personalidade e vozeirão de Vina Calmon para a folia de 2019.

Depois da apresentação de quinta-feira, 28, no circuito Osmar (Campo Grande), com a presença de Márcia Freire, ex-cantora do Cheiro de Amor, o grupo se apresentou nesta sexta, 1º, na orla, onde arrastou os foliões ao som do hit "Afrodite", em alusão à deusa do amor e beleza na cultura greco-romana.

De body preto e ombreiras s com tons de lilás e roxo, a cantora embalou o público com novos e velhos sucessos, como "Pensa em mim", "Vai sacudir, vai abalar" e "Rebentão".

adblock ativo