Vila Schin oferece estrutura, conforto e bons preços

Foliões baianos e de outras localidades do país e do exterior agitaram o dia na Vila Schin, na Boca do Rio. Segundo Edson Salomão, presidente da Associação de Vendedores de Abadás da Bahia (Avab), somente nesta quinta-feira, 4, sete mil pessoas compareceram ao local para comprar e trocar fantasias de blocos e camarotes.

"A nossa expectativa é que mais de 20 mil pessoas compareçam aqui até o dia 9, pois temos várias opções de blocos e camarotes", disse.

A vila possui uma estrutura de 100 estandes internos, 20 externos, com variadas opções de abadás e camarotes para venda e troca. Além disso, há um posto de serviço médico, apoio do 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), com a animação do bar móvel Schin Truck.

Além da variedade de preços, quem compra na vila conta com o serviço de customização, que varia de R$ 5 a R$ 20, dependendo do serviço que é feito na peça.

A vendedora Isabela Gama, que realiza este trabalho há três anos no local, estava alegre com a movimentação de foliões. "Este ano está bem melhor do que no ano passado, apesar da crise econômica", festejou.

Pesquisa

A estudante de direito Ingra Novaes estava com o namorado Tiago Falcão. Após realizarem pesquisa, decidiram comprar o acesso para o camarote da Skol. "Resolvemos comprar na vila, porque o preço é mais em conta", contou.

Já o estudante Gabriel Duarte, que estava à procura do abadá do bloco Fissura, puxado pelo cantor Tomate, queixou-se do preço unificado da camisa. "Não consegui encontrar um preço mais barato", lamentou.

Segundo o vendedor Ivo Ernani, os preços variam conforme o gosto do folião. "O preço do casal no Cerveja & Cia custa R$ 900. No Planeta Band, o valor é R$ 700 e no camarote da Brahma é R$ 900", exemplificou. Para ele, o movimento foi fraco. "De manhã, nós vendemos 15 camarotes. Esperamos que as vendas melhorem", frisou.

Edson Salomão informou que a vila vai funcionar até 9 de fevereiro, das 8 h às 21h, e os preços de abadás variam de R$ 30 a R$ 1.200 e os camarotes de R$ 200 a

R$ 2.500. Ele destacou, ainda, que todos os vendedores estão identificados.

