Vila Infantil alegra gurizada no Campo Grande

Uma das atividades mais esperadas pela criançada que gosta de Carnaval, a Vila Infantil Itaú já está aberta para a turma mirim. Instalada na Praça do Campo Grande e nos seguintes bairros de Cajazeiras, Itapuã, Liberdade, Plataforma, Boca do Rio, Pau da Lima e Periperi.

No primeiro dia de programação, o grupo teatral Stripulia comandou a alegria da criançada com os espetáculos Cachinhos e Peter Pan.

Além de apresentação teatral, as crianças se divertiram com o Mini Circuito de Bike, que disponibiliza 50 bicicletas, atividades lúdicas, como pintura no rosto, e um projeto educacional de leitura com os baixinhos.

Neste sábado, 6, ás 14h, Daniela Mercury fará uma visita aos pequenos.

Aprovado!

A Enfermeira Graça Oliveira, que levou o filho João Paulo Oliveira, de 5 anos, afirmou que a Vila Infantil faz toda a diferença durante o Carnaval. " Fiquei sabendo da Vila ano passado, mas não vim. Este ano resolvi participar e estou adorando a programação". Maria Vitória Queiroz, 8 anos, que estava acompanhada da tia, selecionou o livro Lulu Adora História para ler. "Gosto de participar desta festa porque é divertida e aprendo a ler".

