Vigilância vistoria trios elétricos e carros de apoio

A Vigilância Sanitária de Salvador já está vistoriando os trios elétricos e carros de apoio que vão participar do Carnaval 2016 da capital. As inspeções acontecem no Parque de Exposições, na Paralela, das 8h às 17h, até o dia 5 de fevereiro. Serão avaliados o sistema hidráulico, estrutura física, sanitária, elétrica, banheiros, reservatório de água potável e de dejetos desses veículos.

Os trios que forem aprovados na inspeção receberão um alvará especial para funcionar até o dia 10 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Já os que não estiverem adequados serão orientados sobre as normas exigidas. Sem a autorização, serviços como de lanchonete, banheiros, posto médico e comércio de bebidas serão proibidos.

Durante as inspeções também será solicitada a documentação de blocos e daqueles que são isentos.

Para trafegar no circuito, os trios terão que ter o adesivo de identificação e aprovação da vistoria.

