Vias de Salvador são liberadas para carga e descarga de camarotes

As vias utilizadas durante o carnaval para os circuitos Barra-Ondina e centro seguem liberadas para carga e descarga até o dia 25 de março. O serviço é realizado para permitir a montagem de camarotes, palanques, pórticos e outras estruturas da festa.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o serviço fica proibido durante o período diurno, aos sábados e domingos, até 24 de março de 2019, no largo do Farol da Barra e na avenida Oceânica, no trecho compreendido entre o largo do Farol da Barra e a rua Marquês de Caravelas.

A liberação não afeta as regras de circulação de caminhões e tratores nas outras regiões da cidade. O trânsito deste tipo de veículo nas Áreas de Restrição a Circulação do município, segue proibido nos períodos entre 6h e 10h, de segunda-feira a sábado, entre 17h e 20h, de segunda a sexta, e entre 9h e 20h, somente aos sábados, domingos e feriados, na orla.

