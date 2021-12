Vendedores ambulantes terão chuveiros durante o Carnaval

Os vendedores ambulantes que vão trabalhar nos circuitos do Carnaval de Salvador terão 96 chuveiros, distribuídos em oito equipamentos instalados em quatro pontos da folia. As estruturas estarão disponíveis durante 24h de todos os dias da festa.

Os equipamentos estão posicionados nas imediações do shopping Orixás Center, ao lado do estacionamento São Raimundo; no canteiro central da avenida Centenário; na avenida Ademar de Barros e na ligação Campo Grande/ Vale do Canela.

Para a privacidade dos usuários, os chuveiros são divididos entre masculino e feminino e vão conter saboneteiras e cabideiros.

De acordo com o secretário da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Marcus Passos, "a ideia é oferecer maior conforto para os ambulantes que vão trabalhar neste carnaval. Duplicamos o número de contêineres e otimizamos o tempo de uso com equipamentos exclusivos para homens e mulheres”.

