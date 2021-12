Vendedora é flagrada enchendo garrafas de água vazias

Um folião do Carnaval de Salvador registrou o momento em que uma vendedora ambulante enchia garrafas vazias de água mineral com água de gelo derretida da caixa de isopor, onde ficam latas de cervejas e demais bebidas.

O vídeo viralizou na internet, porém, ainda não é possível afirma que ela enchia as garrafas para recomercializar, já que alguns ambulantes têm o costume de encher as garrafas para colocar nas pistolas das Muquiranas, por exemplo.

A prefeitura usa imagens das câmeras de seguranças do Circuito para tentar identificar a ambulante e, se confirmado que ela revendia as garrafas, a vendedora pode receber punição do município e ficar um ano sem poder comercializar.

