Venda de ingressos para arquibancadas na folia provoca fila

A esteticista Avelina Maria, de 62 anos, foi uma das primeiras a chegar à bilheteria Ticketmix do Shopping da Bahia, na manhã deste sábado, 18, para comprar os ingressos de acesso às arquibancadas municipais instaladas no Campo Grande para o Carnaval de Salvador.

Eram 6h20 da manhã e a idosa já esperava, ao lado de mais três pessoas, a abertura do centro comercial. O atendimento no estande de vendas, entretanto, só foi iniciado às 10h10, o que gerou reclamação dos consumidores e uma pequena fila dentro do shopping.

“É um absurdo um negócio desse. Não tem porque tanta demora”, bradava dona Avelina, já perto de ser atendida, diante da demora. O motivo do imprevisto, segundo A TARDE apurou no local, foi uma instabilidade no sistema por onde os ingressos para a folia são emitidos e impressos.

A aposentada Ísis Maria, 63, também reclamou do tempo de espera. Ela, que todo ano acompanha o Carnaval das arquibancadas do Campo Grande, foi ao shopping garantir o acesso para a terça-feira da festa carnavalesca, quando espera assistir de perto a saída do bloco Muquiranas, com a banda Psirico, e da Timbalada. “Só estou aqui ainda por isso. Não vejo a hora de ver o Psi com As Muquiranas de gladiadoras”, contou.

Preços

Ali ao lado, na loja do Balcão de Ingressos, as vendas ainda nem haviam sido iniciadas por volta de 10h30. Segundo a vendedora que trabalhava no local, e que não quis ser identificada, o motivo também era a instabilidade no sistema.

Os preços das entradas variam de acordo com o dia da folia soteropolitana. Para a quinta e sexta-feiras (23 e 24), cada ingresso custa R$ 30, enquanto no sábado (25) o folião pagará R$ 50. Já no domingo (26), segunda (27) e terça-feira (28), o valor cobrado será de R$ 65.

De acordo com a prefeitura, cada pessoa tem direito a comprar três ingressos, utilizando o CPF. A compra pode ser feita também em cartões de débito e crédito.

A venda das entradas abriu extraoficialmente a temporada da folia na capital baiana. Logo depois, à tarde, a programação do Fuzuê colocou os primeiros trios elétricos na rua, animando baianos e turistas.

Neste domingo, 19, a partir das 15h, a festa que anima os foliões é o Furdunço, com trios independentes percorrendo o Circuito Orlando Tapajós (da Ondina até a Barra, sentido inverso do tradicional). Já terça-feira começam as apresentações musicais no palco da Skol, no Farol.

