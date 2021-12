Veja o que abre e fecha no Carnaval 2016 em Salvador

A partir da quinta-feira, 4 de fevereiro, até o dia 10 (quarta-feira de Cinzas), os soteropolitanos comemoram o Carnaval. Com o festejo, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos será alterado.

Veja o que funciona:

| Lazer |

Zoológico: Estará fechado da quinta, 4, a quarta, 10.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): Estará fechado da quarta, 3, a quarta, 10.

Museu de Arte da Bahia (MAB): Na segunda, 1º, e terça, 2, funcionará das 13h às 19h. Da quarta, 3, a quarta, 10, estará fechado.

Mercado Modelo: Não divulgou.

| Shoppings |

Shopping Piedade: Abrirá da quarta, 3, a sexta, 5, das 9h às 18h. Já do sábado, 5, a terça, 9, não funcionará. Na quarta de cinzas, 10, abrirá das 12h às 21h.

Shopping Yemanjá Trade: Não divulgou.

Shopping Itaigara: No sábado, 6, o centro de compras ficará aberto das 9h às 16h. Já no domingo, 7, segunda, 8, e terça, 9, o shopping ficará fechado.

Shopping Paseo: Na quinta, 4, e sexta, 5, o funcionamento será normal, das 9h às 21h. Já no sábado, 6, o local abre das 9h às 15h. Do domingo, 7, a terça, 9, apenas os restaurantes funcionarão opcionalmente, a partir das 12h. Na quarta de Cinzas, 10, todo o shopping funciona das 12h às 21h. O cinema tem funcionamento normal durante todo o Carnaval.

Shopping da Bahia: No sábado, 6, abrirá das 9h às 21h. Do domingo, 7, a terça, 9, as lojas estarão fechadas e a abertura dos restaurantes será opcional, enquanto o cinema abrirá às 13h e as opções de lazer às 12h até às 21h. Na quarta de Cinzas, o local abre das 12h às 22h.

Salvador Shopping: Na quinta, 4, e sexta, 5, funcionará das 9h às 22h. No sábado, 6, funcionarão lojas e quiosques (9h às 20h), praça de alimentação e restaurantes (opcional após as 20h); cinema e Game Station (9h às 22h) e Bompreço (7h às 22h).

Já do domingo, 7, a segunda, 9, o cinema abrirá das 13h às 22h; os pontos de alimentação serão opcional das 12h às 21h; Bompreço (8h às 20h); Game Station (11h às 21h); Palácio das Bolinhas (12h às 21h); Americanas (13h às 22h).

Na quarta de cinzas, 10, só funcionam o Bompreço (7h às 22h) e as lojas e quiosques (12h às 22h).

Shopping Salvador Norte: O shopping terá funcionamento especial apenas entre os dias 6 e 9. No sábado, 6, lojas, quiosques e praça de alimentação estarão abertos das 9h às 20h, enquanto cinema e Game Station, das 9h às 22h.

Do domingo, 7, a terça, 9, o Game Station funciona das 11h às 22h, o Cinema das 13h às 22h e Lojas Americanas das 12h às 20h. Já a Praça de Alimentação funciona de forma opcional das 12h às 21h.

Shopping Center Lapa: Na quarta, 3, e quinta, 4, o funcionamento será das 9h às 18h. Já na sexta, 5, o fechamento será às 16h. O cinema seguirá o horário de funcionamento do shopping. Do sábado, 6, a terça, 9, o local estará fechadom, retornando na quarta de Cinzas, 10.

Shopping Paralela: O local só terá funcionamento especial nos a partir do domingo, 7. Desta data até a terça, 9, as opções de lazer e alimentação de ficarão abertas das 12h às 21h. Já na quarta de Cinzas, todos os estabelecimentos funcionarão das 12h às 22h.

Shopping Barra: Da quinta-feira, 4, a terça-feira, 9, o complexo gastronômico Barra Gourmet (1º piso) e o Restaurante Madero (4º piso) irão funcionar das 12h às 18h; na quarta-feira, 10, será das 12h às 23h. O UCI Orient e o parque de diversões Play Kids funcionarão durante todos os dias de Carnaval.

Já as lojas e Praça de Alimentação seguirão o seguinte horário: na quinta, 4, das 9h às 17h; na sexta, 5, das 9h às 15h; no sábado, 6, das 9h às 14h. Já no domingo, 7, segunda, 8, e terça, 9, estarão fechadas. Na quarta-feira de Cinzas, dia 10, funcionarão das 12h às 22h.

Shopping Bela Vista: Na sexta, 5, vai abrir normal. No sábado, 6, as lojas abrem das 9h às 20h, o SAC das 7h às 13h e as áreas de alimentação, lazer e o GBarbosa, das 9h às 21h. No domingo, 7, somente as áreas de lazer, alimentação e o G Barbosa vão funcionar, das 12h às 21h. Enquanto que na segunda, 8, e terça, 9, o funcionamento das operações de alimentação e lazer será facultativo.

Na quarta de Cinzas, 10, as lojas, áreas de lazer, alimentação e o G Barbosa funcionam das 12h às 22h, enquanto o SAC abre das 12h às 18h.

Shopping Cajazeiras: O local ficará fechado do domingo, 7, a terça, 9. As atividades retornam na quarta de Cinzas, 10, às 12h.

Outlet Premium: No sábado, 6, domingo, 7, segunda, 8 e terça, 9, funciona das 11h às 19h, com a praça de alimentação e lojas.

| Supermercado |

Extra: Ainda não foi divulgado.

GBarsosa: As unidades terão o funcionamento alterado na segunda, 8, e terça, 9. No Hiper Iguatemi, Costa Azul, Pau da Lima e Cabula os supermercados abrirão das 7h às 21h, na segunda, e das 7h às 18h na terça. Em San Martin, o funcionamento na segunda será das 8h às 21h e na terça, das 8h às 18h. Já no Engenho Velho de Brotas, será das 8h às 19h na segunda e das 8h às 14h na terça.

Hiperideal: Funcionará normalmente. A unidade da Vasco da Gama abre das 7h às 0h; a unidade da Rótula do Abacaxi, das 7h às 22h; e a loja do Extra, na avenida Paralela, funciona 24h.

Makro: Na unidade do Pirajá, o funcionamento será especial no domingo, 7, (8h às 14h), segunda, 8, (7h às 18h), e na terça, 9, (8h às 14h). Já no Iguatemi, o local vai funcionar das 7h às 21h no sábado, 6, e das 7h às 15h na terça, 9.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: As unidades fecharão mais cedo na terça, 9. Não foi informado o horário.

Sam's Club: Ainda não foi divulgado.

Atakarejo: Ainda não foi divulgado.

Mercantil Rodrigues: A unidade de Pirajá abrirá das 8h às 14h, na sgeunda, 8. Já as unidades da Calçada, e Ogunjá, abrirão das 7h às 14h, na terça, 9. Já a de Pirajá, abrirá das 8h às 14h. No restante dos dias de Carnaval, o funcionamento será normal.

| Serviço |

Simm: Ainda não foi divulgado.

SineBahia: A unidade central ficará fechada da sexta, 4, à quarta de Cinzas, 10. O funcionamento das demais unidades ainda não foi divulgado.

SAC: Ainda não foi divulgado.

Comércio: Ainda não foi divulgado.

Bancos: Não funcionam na segunda, 8, e terça, 9.

Repartições públicas: Ainda não foi divulgado.

Correios: Na quarta, 3, funcionarão apenas as unidades da ABI e Pelourinho, a partir das 12h. A partir de quinta, 4, fecharão as agências do Campo Grande, Agnelo Brito, Jardim Apipema e Farol da Barra. E a partir da sexta, 5, fechará a da Gomes Costa.

No sábado, 6, estarão abertas as unidades dos locais: Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, Pituba, Shopping Paralela, Ponto Alto, Dunas de Itapuã, Salvador Shopping e postos dos Correios localizados nos Shopping da Bahia e Shopping Bela Vista.

Entre o domingo, 7, a terça, 9, todas agências estarão fechadas. Já na quarta de Cinzas, 10, não abrirão as unidades da Agnelo Brito, Jardim Apipema, Caetano Moura, Farol da Barra, Gomes Costa e Largo da Lapinha. O restante tem funcionamento normal partir das 12h.

Hemoba: As unidades vão funcionar na segunda, 8, e terça, 9, das 7h30 às 18h30. Na quarta de Cinzas, 10, abrirá a partir das 12h.

Escolas estaduais: O ano escolar só começa no dia 15 de fevereiro.

