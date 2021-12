Veja o que abre e fecha em Salvador durante o Carnaval de 2017

A partir desta quarta-feira, 22 de fevereiro, os soteropolitanos e turistas estarão comemorando o Carnaval. São sete dias de festa, que só acaba na Quarta-feira de Cinzas, dia 1º. Com a folia momesca, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos será alterado.

Veja o que funciona durante o período do Carnaval:

| Lazer |

Zoológico: o Jardim Zoológico de Salvador ficará fechado para o público entre os dias 23 de fevereiro e 1º de março, com retorno do funcionamento marcado para quinta-feira, 2.

Mercado do Rio Vermelho: o Mercado do Rio Vermelho funciona normalmente no sábado, 25, das 7h às 17h. Já de domingo a terça-feira (26 a 28), estará fechado. Na quarta (1º), funciona normalmente das 7h às 19h.

| Shopping |

Salvador Shopping: quinta, 23, e sexta 24 funciona das 9h às 22h. No sábado, 5, as lojas e quiosques funcionam das 9h às 20h (funcionamento após as 20h opcional para Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet). O Cinemark e Game Station operam das 9h às 22h. Já o Hiper Bompreço das 7h às 22. Domingo, segunda e terça (26, 27 e 28), as lojas e quiosques estarão fechados. A Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet abrem das 12h às 21h (opcional). O Cinemark abre das 13h às 22h. O Game Station das 11h às 21h. O Hiper Bompreço das 8h às 20h.

Na quarta-feira (1º), as lojas e quiosque abrem das 12h às 22h. Já o Hiper Bompreço opera das 7h às 22h.

Salvador Norte Shopping: quinta e sexta (23 e 24), funciona em horário normal das 9h às 22h. No sábado (25), as lojas e quiosques abrem das 9h às 20h. A Praça de Alimentação terá abertura opcional das 20h às 22h. O Hiper Bompreço abre das 8h às 22h. Domingo, segunda e terça (26, 27 e 28), as lojas e quiosques estarão fechados. A Praça de Alimentação abre das 12h às 21h (funcionamento opcional). O cinema e o Game Station funcionam das 12h às 21h. O Hiper Bompreço opera das 8h às 21h. Na quarta-feira (1º), as lojas e quiosques operam da 12h às 22h. O Hiper Bompreço abre das 8h às 22h.

Shopping Cajazeiras: de segunda, 20, até sexta-feira 24, as lojas e a Praça de Alimentação abrirão em horário normal, das 10h às 21h. No sábado (25), inicia o funcionamento especial, das 10h às 17h. De domingo,26, a terça-feira, 28, as lojas e a Praça de Alimentação do empreendimento estarão fechadas. Na Quarta-Feira de Cinzas, 1), o shopping funciona das 12h às 21h. Neste período, as salas do cinema Cinesercla terão funcionamento normal, com exibição de filmes a partir das 13h30 – e, diariamente, conta com uma promoção na qual todos pagam meia-entrada. Durante o Carnaval, o espaço infantil Play Kids acompanhará o funcionamento do shopping.

Shopping Bela Vista: na sexta-feira, 24, as lojas, áreas de alimentação e lazer, e o GBarbosa abrem normalmente, das 9h às 22h. No sábado, 25, as lojas funcionam das 9h às 20h, enquanto alimentação, lazer e o GBarbosa fecharão uma hora mais tarde, às 21h. No domingo, 26, segunda, 27, e na terça-feira, 28, feriado de Carnaval, as lojas estarão fechadas e somente alimentação, lazer e o GBarbosa funcionarão, das 12h às 21h. Nestes três dias, as áreas de alimentação e lazer terão funcionamento facultativo. Na Quarta-feira de Cinzas, 1º, o funcionamento do centro de compras será das 12h às 22h. Sobre a programação do cinema veja o site do shopping.

Shopping Itaigara: de quinta a sexta, o horário de funcionamento será normal, das 9h às 21h. No sábado (25), será das 9h às 16h. Já no período de 26 a 28 de fevereiro, o empreendimento ficará fechado, voltando às atividades na Quarta-feira de Cinzas (1º), das 12h às 21h.

Shopping Paralela: abre quinta-feira (23/02) – abre das 9h às 22h; sexta e sábado (24 e 25/02) – abre das 9h às 22h, com Paralela Folia às 14h; Domingo, segunda e terça-feira (26, 27 e 28/02) – lojas fecham, alimentação e lazer abrem de 12h às 21h; Quarta-feira (01/03) – lojas, alimentação e lazer funcionam de 12h às 22h.

Shopping Piedade: Quarta e quinta-feira (22 e 23 de fevereiro), abre das 9h às 18h; Sexta-feira (24 de fevereiro): abre das 9h às 16h; Sábado, domingo, segunda e terça-feira (25, 26, 27, 28 de fevereiro): o shopping ficará fechado; Quarta-feira de Cinzas (1° de março): abre das 12h às 21h.

Center Lapa: Na quarta (22) e quinta-feira (23), o shopping irá reduzir o expediente, passando a funcionar das 9h às 18h. Já na sexta-feira (24), o funcionamento segue até às 16h. De 25 a 28 de fevereiro, todo o centro de compras estará fechado. O funcionamento será retomado na quarta-feira de cinzas (1º de março), quando funcionará das 12h às 21h. Em todos os dias, o cinema seguirá o horário de funcionamento do shopping.

Shopping Barra: 23 de fevereiro, quinta-feira - Lojas e Praça de Alimentação: 9h às 17h; Barra Gourmet / Madero: 12h às 18h; SAC: 8h às 14h; Cinemas: 14h às 21h; 24 de fevereiro, sexta-feira - Lojas e Praça de Alimentação: 9h às 15h; Barra Gourmet / Madero: 12h às 18h; SAC: 8h às 14h; Cinemas: 14h às 21h; 25 de fevereiro, sábado - Lojas e Praça de Alimentação: 9h às 14h; Barra Gourmet / Madero: 12h às 18h; SAC: fechado; Cinemas: 14h às 21h; 26 de fevereiro, domingo; Lojas e Praça de Alimentação: fechado; Barra Gourmet / Madero: 12h às 18h; SAC: fechado. Cinemas: 14h às 21h; 27 de fevereiro, segunda - Lojas e Alimentação: fechado; Barra Gourmet / Madero: 12h às 18h; SAC: fechado; Cinemas: 14h às 21h; 28 de fevereiro, terça-feira - Lojas e Alimentação: fechado; Barra Gourmet / Madero: 12h às 18h; SAC: fechado; Cinemas: 14h às 21h; 1 de março, quarta-feira - Lojas e Alimentação: 12h às 22h; Barra Gourmet / Madero: 12h às 23h; SAC: 13h às 18h; Cinemas: 14h às 22h30.

Shopping da Bahia: na sexta-feira, 24, o estabelecimento abre normalmente das 9h ás 22h. No dia 25, funciona das 9h às 21h. As lojas fecharão nos dias 26,27 e 28, mas a Praça de Alimentação abrirá das 12h ás 21h, enquanto o Cinema funciona a partir das 13h. No dia 1 as lojas retornam das 12h ás 22h.

