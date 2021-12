Veículos que desfilam no Carnaval são vistoriados

Começou a funcionar nesta quarta-feira, 15, no Parque de Exposições de Salvador (Av. Paralela), o serviço de vistoria de trios elétricos e carros de apoio que vão participar do Carnaval de Salvador, realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA).

O órgão avalia as condições mecânicas e de segurança dos veículos e emite um selo que autoriza a participação no desfile. A inspeção segue até o dia 22.

Instalada pela prefeitura, a Central de Vistoria pretende examinar cerca de 200 blocos e 150 veículos, entre trios, minitrios, carros de apoios, de som, alegóricos e equipamentos sonoros. A estrutura – coordenada pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), órgãos técnicos, de fiscalização e arrecadadores – funciona até o dia 24.

Para licenciar um trio ou carro de apoio, o dono precisa passar pelo crivo, além do Detran, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura; Departamento de Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros. Participam também do processo as secretarias municipais de Ordem Pública, Fazenda e Saúde.

Inspeção adequada

Presidente da Saltur, Isaac Edington explicou que a vistoria é essencial para garantir a inspeção adequada de critérios ligados à saúde e segurança dos clientes, aos blocos, transeuntes quanto da festa como um todo.

“Diversos órgãos municipais e estaduais se reúnem para isso, formando uma força conjunta para fazer do Carnaval o maior evento do planeta. São procedimentos profissionais como esse que tornam a festa tão profissional e organizada”, disse.

Segundo Isaac, barreiras feitas pelo Pelotão Águia limitarão o acesso nos circuitos, deixando entrar apenas veículos vistoriados e aprovados pela Central de Vistoria: “Outra informação importante é que, caso o veículo quebre, temos cavalinhos-reboque para substituir os quebrados e evitar a paralisação do desfile”.

Júnior Dermival, 47, é dono de três trios e trabalha há 12 anos com blocos afros, afoxés, de samba e outros. Por ter anos no ramo, ele já sabe como proceder: “Meus trios, geralmente, passam por toda uma vistoria antes mesmo da fiscalização. Deixo tudo regularizado para evitar problemas”, revela.

Itens

Durante a vistoria, são analisados segurança, condições mecânicas e operacionais, equipamentos de prevenção e combate a incêndios, pneus e protetores de rodas, sistemas de freio, documentação do veículo e do condutor e estrutura do posto médico. Além disso, sanitários e lanchonetes precisam atender às normas da Vigilância Sanitária.

