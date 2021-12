Veículos apreendidos no Carnaval já podem ser recuperados

Os 63 carros e 37 motos apreendidos em blitzes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) durante o Carnaval podem ser recuperados pelos donos a partir desta quinta-feira, 11. É preciso pagar a diária do estacionamento, que custa R$ 46,40, e o serviço de reboque, no valor de R$ 287.

Primeiro os proprietários devem ir à Coordenadoria de Fiscalização de Veículos (CFIV), na sede do órgão de trânsito, na Avenida ACM. É necessário apresentar o licenciamento atualizado e a carteira de habilitação.

Após o pagamento e apresentação dos documentos, o veículo pode ser retirado no pátio do Detran, localizado na rua Plínio Garcez de Sena, no bairro de Mussurunga. O serviço funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às16h.

Caso o dono não possa comparecer, o trâmite pode ser feito por um representante mediante procuração pública.

Durante a folia, o Detran autuou 292 veículos e apreendeu 100. Foram realizadas blitzes da Lei Seca em Paripe, Periperi, Pirajá, São Caetano, Estrada da Rainha, Avenida ACM, Bonocô, Via Expressa, Avenida Juracy Magalhães e Vale do Ogunjá. As ações foram feitas com apoio da Polícia Militar.

