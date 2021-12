Usuários de táxis podem realizar denúncias pelo WhatsApp durante o Carnaval

Durante todo o Carnaval, se o folião flagrar um taxista recusando corridas por serem de curta distância, ou lesar passageiros com cobrança ilegal, sem uso do taxímetro, poderá denunciar a infração através do whatsapp aos órgãos competentes.

Como denunciar

Frota

Salvador conta com uma frota de cerca de 7,2 mil táxis. Todos profissionais podem rodar durante a folia. Para isso, foram montados 15 pontos especiais para embarque e desembarque nos circuitos do Carnaval (confira abaixo). A estrutura estará disponível durante 24 horas.

Veja os pontos para realizar o embarque e desembarque durante os circuitos da folia:

Vale do Canela (viaduto Menininha do Gantois)

Politeama de Cima (Colégio Idea)

Avenida Joana Angélica (Colégio Central)

Praça Cairu (em frente ao Elevador Lacerda)

Rua do Tijolo (ao lado do viaduto da Sé)

Avenida da França (próximo ao Galpão 7 - Codeba)

Ladeira do Taboão (próximo ao Largo do Pelourinho)

Rua Gabriel Soares (perpendicular à Ladeira dos Aflitos)

Terminal da Barroquinha (ao lado do posto policial)

Avenida Centenário (retorno próximo à Rua Airosa Galvão)

Estação da Lapa (parte interna)

Porto da Barra (próximo ao Hotel Sol Barra)

Rua Edgar da Mata (perpendicular à Avenida Adhemar de Barros)

Avenida Garibaldi (esquina com a Rua Agnelo de Brito)

Ondina (próximo ao Isba)

