Uso do "pau de selfie" em trios preocupa a Coelba

O uso do chamado "pau de selfie" (bastão de apoio a máquinas fotográficas para autorretratos) no Carnaval de Salvador preocupa a distribuidora de energia Coelba. Entre as orientações de segurança da empresa para a festa está o pedido para o folião não usar os bastões metálicos em trios elétricos e carros de apoio.

O contato com a fiação pode gerar choques. "Principalmente nos carros de apoio, por favor, não usem, para não correr riscos", pediu o superintendente de engenharia, Sergio Mello. Orientações de segurança, medidas preventivas, investimentos e ações no Carnaval 2015 foram divulgados, ontem, na sede da concessionária (Narandiba).

Além do "pau de selfie", a Coelba orienta que os foliões não usem serpentinas metalizadas, que podem causar curtos-circuitos. Em caso do fio solto, a orientação é não tocar na fiação e ligar imediatamente para a empresa. Subir em árvores e marquises próximas à rede também é perigoso.



Mais de 150 funcionários trabalharão por dia no Carnaval, em turnos a partir das 6h, para manutenção da rede e limpeza da fiação, que costuma ficar com serpentinas. Outras 43 localidades na Bahia terão ações preventivas e de manutenção.



"Já encontramos tudo o que vocês possam imaginar nos fios, de serpentina a calça jeans, tênis, abadá", disse Mello. Ele lembrou que duas quedas de energia no ano passado, uma no Curuzu e outra no Campo Grande, foram causadas por serpentinas jogadas na fiação.



A recomendação é que os blimps (balões de propaganda) não encostem nos fios. Mesmo com equipamento de segurança, trabalhadores dos trios não devem tocar na fiação. Trios não podem ultrapassar 4,5 metros com ocupantes e alegorias.



Investimentos



A Coelba anunciou aporte de R$ 5,1 milhões para operações na festa. A partir do Carnaval, 22 novos sensores de curto-circuito serão usados para localizar, em tempo real, defeitos ou falta de energia na Barra, Ondina e Campo Grande. Ainda segundo os dados divulgados ontem pela concessionária, cerca de 180 novos postes e 147 transformadores foram instalados, entre outras melhorias na rede.



Além dos investimentos em infraestrutura, a Coelba apoia o Mundo Afro, patrocinando 20 oficinas de costura, dança e estética, promovidas pelo Cortejo Afro, Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê. Malê Debalê e Muzenza.

