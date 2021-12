Um morre e outro fica ferido após serem esfaqueados em Ondina

Duas pessoas foram feridas em situações distintas durante a passagem do bloco Projeto Especial Broder, puxado pela banda La Fúria, na madrugada desta segunda-feira, 27, no final do circuito Dodô, em Ondina. Uma das vítimas, Jaílton dos Santos, de 34 anos, levou um corte no pescoço e morreu cerca de três horas depois no Hospital Geral do Estado (HGE).

Ele foi a segunda vítima fruto de uma agressão sofrida no circuito do carnaval. A primeira foi Luiz Alberto Pinheiro dos Santos, 39, que morreu após ser baleado pelo sargento PM José Eduardo Neves Rodrigues na noite de sábado, 25, no início do Circuito Dodô, na Barra.

Informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) dão conta de que o crime foi praticado por um adolescente de 16 anos. Em depoimento na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), ele revelou que a agressão foi motivada pela rivalidade entre facções criminosas.

A reportagem de A TARDE apurou que Jaílton foi agredido após fazer um gesto que foi interpretado pelo adolescente como uma referência a uma determinada facção de tráfico de drogas.

Testemunhas contaram à polícia que o adolescente usou um caco de vidro para praticar o crime. A informação só deve ser confirmada ou não com os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O crime ocorreu por volta das 3h da manhã próximo ao Camarote Villa Mix. “Houve uma briga. Depois, ele veio andando com uma camisa no pescoço. Ele caminhou um pouco [cerca de 20 metros] e caiu. Os PMs fizeram um cerco em volta dele. O trio ficou aí parado por quase uma hora”, contou o engenheiro ambiental Jean Nonato, 32.

O menor de idade já havia sido apreendido por tráfico de drogas e Jaílton tinha passagens pela polícia por roubo e furto, ainda conforme informações da SSP-BA.

Jaílton era morador da comunidade do Calabar, na Barra. A reportagem encontrou dois irmãos dele na localidade, mas eles não quiseram falar sobre o caso. “Precisa não. Deixa quieto. Já aconteceu. Está resolvendo já”, disse um dos irmãos, sobre conceder entrevista para a matéria.

Outro crime

Cerca de 400 metros depois do local onde Jaílton foi agredido, Tarcísio Santos Lima, 23, foi esfaqueado no abdômen.

Tarcísio disse a um investigador do posto da Polícia Civil do HGE que estava no bloco Broder e viu apenas as pessoas se afastarem, antes de ser agredido por um homem, quando o bloco passava pelo Camarote Harém.

Ele afirmou desconhecer o agressor, bem como o motivo da agressão. O homem ainda não foi identificado pela polícia. Tarcísio foi submetido a uma cirurgia e não corre risco de morte, segundo a polícia.

Em nota, a banda La Fúria lamentou o episódio e afirmou ter tomado conhecimento do fato por meio da imprensa. A nota diz ainda que “o fatídico crime ocorreu por motivos ali divulgados, infeliz realidade que atinge todo o território nacional, muito bem enfrentado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Veja nota na íntegra:

“A Banda La Fúria, em respeito ao grande público presente no Carnaval de Salvador, também à sociedade e ordem pública, vem esclarecer não teve conhecimento deste lamentável episódio, somente sendo surpreendida pelas reportagens. Por fim, como bem frisou a matéria, o fatídico crime ocorreu por motivos ali divulgados, infeliz realidade que atinge todo o território nacional, muito bem enfrentado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Nossas músicas não fazem insinuação, conotação ou incentivo a crimes, ou desordens. Nossa arte musical é de descontração, trocadilhos e sensualidade, tendo em seu público o zelo pela ordem pública nas apresentações. Por fim, a banda lamenta o ocorrido e ressalta que foi convidada e cumpriu seu papel que era apenas se apresentar no Bloco Broder, responsável pela organização da estrutura e venda”.

