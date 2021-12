Último dia de Carnaval tem Cláudia, Bell, Harmonia, Léo Santana, Psirico e Brown com arrastão

Atrações de peso prometem agitar o folião nesta terça-feira, 28, último dia do Carnaval de Salvador e deixar os foliões com um gostinho de quero mais. No circuito Dodô (Barra-Ondina), Cláudia Leite, Bell Marques e Durval Lélys são alguns do responsáveis pela festa, que ainda vai receber o “Arrastão da Meia-Noite. Sob a batuta de Carlinhos Brown, o trio sem cordas vai sair após a passagem do último bloco. Brown ainda vai comandar o "Arrastão de Quarta-Feira de Cinzas”, tradicional desfile de encerramento do Carnaval.

Onde também tem grandes atrações é no Circuito Osmar (Campo Grande). Lá vai ter o clássico bloco das Muquiranas, puxado por Léo Santana. Aline Rosa, Daniela Mercury, Psirico, Margareth Menezes e Olodum (sem cordas), são outros dos artistas que tocam no Centro.

Os foliões também tem a opção de se despedur do Carnaval em diversos bairros da capital do estado. Periperi Cajazeiras, Liberdade, Boca do Rio, Pau da Lima e Plataforma ainda recebem shows na terça. Igor Kannário, Filhos de Jorge, Duas Medidas, Gerônimo, Daniel Vieira e Ju Moraes são alguns dos destaques nessas localidades.

>>CONFIRA AS ATRAÇÕES DO ÚLTIMO DIA DE CARNAVAL

CIRCUITO DODÔ - BARRA / ONDINA

14:45H – MICROTRIO IVAN HUOL (BANDA GELÉIA REAL)

15:00H – TRIO INDEPENDENTE (ADRIANO REZENDE)

15:15H – CAMALEÃO (BELL MARQUES)

15:45H – FECUNDANÇA / PIRRAÇA

16:15H – MEU E SEU (HARMONIA DO SAMBA)

16:45H – ME ABRAÇA (DURVAL LÉLYS)

17:15H – LARGADINHO (CLAUDIA LEITTE)

17:45H – TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

18:00H – TÊ TÊ TÊ

18:30H – CAMAROTE ANDANTE / BLACK ROCK (CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS)

19:00H – BANANA REGGAE (THOMÉ VIANNA E MAIS)

19:30H – A MULHERADA BANDA (A MULHERADA)

20:00H – TRIO INDEPENDENTE (TIAGO ABRAVANEL)

20:15H – TRIO INDEPENDENTE (MORAES MOREIRA)

20:30H – BLOCO JAKÉ (NEIVALDO DO TCHACO E MAIS)

21:00H – TRIO INDEPENDENTE (KATÊ)

21:15H – SURF REGGAE (ORQUESTRA DO REGGAE E MAIS)

21:45H – PROJETO ESPECIAL CORETO PINTADO (ALEX DA COSTA)

22:00H – TRIO INDEPENDENTE (JANE LIMA)

22:15H – TRIO INDEPENDENTE (AMANDA SANTIAGO)

22:30H – TRIO INDEPENDENTE (AVENIDA SE7E)

22:45H – TRIO FAMÍLIA LORD (MAGARY LORD)

CIRCUITO OSMAR - CAMPO GRANDE / PRAÇA CASTRO ALVES

11:00H – VAMOS NESSA

11:30H – PIERROT DE PLATAFORMA

12:00H – DJ MOVEL

12:30 – OLODUM (SEM CORDAS)

14:00H – INTER (PSIRICO)

14:30H – TRIO INDEPENDENTE (DANIELA MERCURY)

15:00H – AS MUQUIRANAS (LÉO SANTANA)

15:30H – PROJETO ESPECIAL (BANDA ARAKETU)

16:00H – TRIO INDEPENDENTE (ED CITY)

16:30H – TRIO INDEPENDENTE (LUIZ CALDAS)

17:00H – COMMANCHE DO PELÔ (NOSSA JUVENTUDE E MAIS)

17:30H – MUZENZA (BANDA MUZENZA)

18:30H – TRIO INDEPENDENTE (MARGARETH MENEZES)

19:00H – TRIO INDEPENDENTE (LA FÚRIA)

19:30H – 100 CENSURA (BANDA REFLEXUS)

20:00H – TRIO INDEPENDENTE (ALINNE ROSA)

20:00H – FILHOS DO CONGO

20:30H – ILÊ AIYÊ (BAND’AIYÊ)

21:15H – TRIO INDEPENDENTE (BANDA CHEIRO)

21:30H – BLOCO NÓS

22:00H – TRIO INDEPENDENTE (JOHN ROBERT)

22:30H – TRIO INDEPENDENTE (TRIO DO FORRÓ)

CIRCUITO BATATINHA (PELOURINHO)

16:00H – FILHAS DE OLORUM

17:00H – SWING DO PELO

17:20H – LUAÊ (BANDA DE PERCUSSÃO AFOXÉ LUAÊ)

17:40H – FILHOS DE NANÃ (AFOXÉ FILHOS DE NANÃ)

18:00H – FILHOS DE OMOLUM

18:20H – TEMPERO DE NEGRO

18:40H – KORIN NAGÔ (BANDA KORIN NAGÔ)

19:00H – OLORUN BABA MI

19:20H – BLOCÃO DA LIBERDADE

19:40H – COM TODO GÁS

20:00H – VEM SAMBAR -SEM CORDAS-

(BANDA FORA DA MIDIA)

20:20H – PROJETO ESPECIAL BANDÃO DA CIDADE A FANFARRA

CARNAVAL NOS BAIRROS:

Cajazeiras (Campo da Pronaica)

LARISSA MARQUES

DANIEL VIEIRA

JU MORAES

IGOR KANNÁRIO

SAMBA DO PRETINHO

BANDA MISKUTA

Periperi (Praça da Revolução)

ORQUESTRA PAULO PRIMO

DUAS MEDIDAS

SEM RADAR

COISA ACESA

SALADA MISTA

SAULO CALMON

Liberdade (Praça Nelson Mandela)

BANDA TH

FILHOS DE JORGE

ZÉ PAULO

SINFONIA ROOTS REAGGAE

WILL CARVALHO

Boca do Rio (Parque Poliesportivo)

BANDA MUSICAL DA BAHIA

GERÔNIMO

ALEXANDRE LEÃO

CARLOS GUITA

XINELO DE COURO

Pau da Lima (Praça Nossa Senhora Auxiliadora)

OS MORTALHAS

BRASILIAN BOYS

SAMBA 1000 GRAUS

BANDA FOGO BAIANO

Plataforma (Praça 15 de Abril)

MARISTELA MULLER

BANDA PALMARES

BAMBEIA

FORRÓ Nº 1

BANDA Q DELÍCIA

