Turista compra iguana no Carnaval para resgatar animal

A turista paranaense Renata Maciel estava curtindo o Carnaval de Salvador, nesta terça-feira, 28, quando se surpreendeu com um folião com um filhote de iguana no Circuito Dodô.

“Fiquei com pena e adquiri a iguana por R$ 30, após isso busquei orientação e me informaram que podia ligar para a Guarda Civil”, disse.

A Central de Operações da Guarda Civil deslocou uma equipe, que resgatou o animal. “Ela estava muito preocupada com a integridade física do animal, mas ficou mais tranquila após a chegada de nossa equipe”, disse o Supervisor do Gepa, Robson Pires, por meio de nota.

Ainda com informações da Guarda Civil, nesta quarta-feira, 1º, o animal será encaminhado para o Centro de Triagem para Animais Silvestres do Ibama.

As solicitações de resgate de animais silvestres podem ser feitas através do telefone da Guarda Civil Municipal, 71 3202-5312.

adblock ativo