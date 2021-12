Tomate já é considerado um veterano na folia. No entanto, a energia em cima do trio permanece a mesma. Para os dias de Carnaval, ele promete extravasar e levar alegria para que a multidão esqueça os problemas. E não fará isso sozinho: o trio será palco para um encontro de amigos. “Lá, recebo os amigos. A galera vem de todo o Brasil curtir o meu som. A gente faz uma festa linda”, contou.

Pelo visto, será mesmo impossível ficar parado. Para o repertório da folia, ele preparou uma série de canções dançantes com sucessos da própria autoria. Mas o foco será na música de trabalho, "Eu não vou embora", que Tomate divide com os compositores Fernando Rocha e Vítor Carnalfena.

Luana Almeida e Itana Silva Turbinado, Tomate entrará no Circuito Dodô com o tema Orgânico

A ideia é misturar axé music com todos os ritmos. “Este ano, venho com um repertório para cima, misturo pagode, rock, pop, sertanejo... Tudo isso sem esquecer da batida gostosa do axé, bem ao estilo Tomate elétrico”, brincou.

O cantor, que se diz um defensor nato do Carnaval de rua, vai concentrar as atividades nos blocos. Segundo ele, a rua é que fornece a energia que o motiva a sacudir a multidão: “O Carnaval gostoso é no chão, no bloco, com a galera. Muitos amores nasceram em bloco de Carnaval”.

Tomate não pretende deixar o trio elétrico tão cedo. Segundo ele, o veículo é como a casa dele: “Fui eleito no troféu Dodô e Osmar de 2016 como o melhor puxador de trio do Carnaval de Salvador. E é justamente isso que eu sou, um puxador de trio. Eu amo o que faço, o trio é a minha casa, o axé e o Carnaval são a minha alma”.

O artista iniciou a carreira como cantor aos 15 anos e foi revelado na banda Rapazolla, em 2001. Da saída do grupo, em 2008, para os dias de hoje, ele se sente mais maduro musicalmente. A carreira, segundo ele, é motivo de orgulho: “A gente amadurece de qualquer jeito, a vida faz isso. Olho para trás e gosto do que vejo. Me sinto mais maduro musicalmente, sigo com vontade de trabalhar e de fazer música com a alma e o coração”.

Além de conquistar o público na Bahia, o cantor alçou voos mais altos. Hoje, ele tem uma carreira consolidada em outros estados do país. Por isso, além de comemorar os quase 10 anos de carreira solo na capital baiana, no Carnaval, ele se apresentará, ainda, em Votuporanga (SP) e Santa Rita do Sapucaí (MG). Apesar do sucesso, ele não se considera um porta-voz da axé music nos outros locais.

“Não gosto de rótulos. O que sou é um verdadeiro fã do axé music e amo o que faço. Por isso, corro o mundo mostrando a nossa musicalidade. Se depender de mim, o axé será eternizado, porque muitos vieram e ainda estão por vir. Precisamos incentivar isso, lutar para que, a cada dia, ele crie mais raízes e prolifere”, afirmou.

O futuro, para Tomate, é o momento que vive agora. “Não costumo falar muito sobre o futuro ou planejar, sou da intuição”, refletiu.

>> Na cola do artista

Bloco: FISSURA 77

Data: 24 (sexta-feira) e 25 (sábado), às 18h

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

>> Tomate é o segundo artista da série

Fabrício Cardoso Kraychete, conhecido como Tomate, 34, nascido em Salvador, é o segundo artista da série de matérias que A TARDE publica, todos os dias, até o domingo de Carnaval. O primeiro foi o cantor Léo Santana.

