Tuca Fernandes quer mergulhar na folia em ritmo de axé music

Chegando ao 22º Carnaval, Tuca Fernandes é um dos grandes nomes da música baiana. Compositor de diversos sucessos que marcaram a história da axé, intérprete e instrumentista, este ano, o cantor chega ao sétimo ano da sua carreira solo.

Para ele, o melhor momento é sentir a adrenalina do início da folia: “O Carnaval é uma coisa louca. Aonde você vai, a cidade já respira essa energia. Eu passo na Barra e vejo os camarotes prontos e sinto de verdade que a festa já começou. Adoro voltar para casa passando pelos circuitos, é muito bom”.

E sobre a festa momesca, o cantor considera que o abaixar de cordas é fundamental para que todos se divirtam, sem distinções.

“Eu acho bacana que o Carnaval esteja mais democrático. As coisas só são realmente boas se estiver bom para todo mundo. Eu acho legal essa iniciativa dos artistas de baixarem as cordas, para que as pessoas curtam. Eu sempre me preocupo com isso, mesmo quando estou no bloco Balada, eu toco para a galera de fora. Nos becos, nos morros, para o pessoal que me acompanha, nas praças, nos camarotes. Eu gosto de cantar para a galera de fora, mesmo estando nos blocos”, pontuou Tuca.

Minha aposta para o Carnaval é 'Me libera, nega'. Eu gosto muito dessa música.

Passeando pela dance music, reggae e até mesmo pelo rock, Tuca comandou bandas como Jheremias Não Bate Corner e Jammil e Uma Noites. Este ano, ele vai prestar honras à dona da casa: a axé-music. “Vou prestar homenagem à música baiana, que é maravilhosa. Nós fizemos um ensaio com várias canções que fazem parte da nossa história. Desde o início lá do ‘Fricote’ de Luiz Caldas, até os dias de hoje. É um percurso de seis horas que dá pra tocar muita coisa”, revelou.

Os convidados para o Carnaval ainda são surpresa, mas a candidata ao prêmio de melhor música já está na ponta da língua: “Minha aposta para o Carnaval é 'Me libera, nega'. Eu gosto muito dessa música. Ela tem uma levada gostosa do Olodum e acho maravilhoso que a Bahia esteja sempre apresentando essa mistura, uma coisa meio funk com o samba-reggae, acho muito interessante”.

A carreira de Tuca não é só focada em fazer a festa no Carnaval. Recentemente o cantor mostrou todo o seu lado social ao lançar o clipe "Toda manhã", que aborda a realidade de 15 milhões de idosos no Brasil: o mal de Alzheimer. O vídeo conta com mais de 248 mil visualizações.

Luana Almeida e Itana Silva Tuca Fernandes quer mergulhar na folia em ritmo de axé music

“O clipe é leve, fala de forma lúdica sobre o assunto, mas é uma maneira de mostrar a importância do carinho, do estar junto. Essa doença tem avançado muito no mundo inteiro. Eu mesmo já passei por isso com a minha avó e acho que não tinha forma melhor de prestar essa homenagem e naturalmente ajudar a despertar mais consciência nas pessoas”, confidenciou Tuca Fernandes.

O lançamento da música surpreendeu os fãs do cantor, que já está em estúdio, preparando esboços para o pós-Carnaval. “A música foi um presente maravilhoso de Escandurras, mas a gente não quer parar de trabalhar. Logo após a folia, volto os planos de produzir para os meus fãs”, adiantou Tuca.

>> Na cola do artista

Bloco: Balada

Data: 26, domingo

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

PERFIL DO BLOCO

O Balada surgiu em 2004. Em 2009, ganhou destaque com o cantor Tuca Fernandes. Todos os anos, o bloco mantém um ritual no final do percurso: os foliões cantam, em coro, a música de sucesso do ano.

