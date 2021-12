Troféu Dodô e Osmar traz novidades na edição 2015

A festa da maior e mais importante premiação do Carnaval de Salvador será realizada no dia 31 deste mês, às 20h, no Teatro Castro Alves, Campo Grande. Cheio de novidades, o Troféu Dodô e Osmar vai premiar os 15 destaques do Carnaval 2015.



A eliminação de algumas categorias e a junção de outras estão entre as novidades deste ano. Outra mudança foi que as categorias melhor cantor e cantora deixam de existir e passam a ser escolhidos o artista destaque masculino e artista destaque feminino.



Assim, os cantores Bell Marques e Ivete Sangalo, que não concorriam mais nas categorias, voltam a concorrer. Desde 1992, quando aconteceu a primeira edição, ela venceu 12 edições; ele, 11.



A pesquisa que levou aos vencedores foi feita pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, nos três circuitos.



Dos entrevistados, 52% são homens; 72% soteropolitanos; 38% com idade entre 25 e 34 anos e 13% entre 45 e 50 anos; 61% concluíram o ensino médio; 57% estavam na Barra-Ondina, 24% no Campo Grande e 19% no Pelourinho. A pesquisa tem 95% de confiabilidade e margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos.

