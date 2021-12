Troféu Dodô & Osmar premia melhores segundo pesquisa Ibope

O resultado do Troféu Dodô & Osmar, que será divulgado na noite desta segunda-feira, 28, em cerimônia para convidados no Teatro Castro Alves, terá o respaldo do Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (Ibope), que colheu a opinião popular para 10 das 15 categorias da premiação.

Contratado pelo Grupo A TARDE para liderar a pesquisa que indicou os melhores do Carnaval em 2016, o Ibope entrevistou 1.060 pessoas entre os dias 7, 8 e 9 de fevereiro, nos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho).

Amostragens diversas foram colhidas, em três categorias de público (pipoca, blocos e trios, camarote). Pessoas entre 16 e 50 anos participaram da enquete, que foi regida pelos padrões técnicos da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa (Abep) e da World Research Association.

De acordo com o gerente de Marketing de A TARDE, Emanuel Soares, a preocupação com a qualidade final da premiação levou à aquisição dos serviços do instituto, respeitado nacionalmente pelo seu trabalho.

Credibilidade

"Essa presença do Ibope no processo do Dodô & Osmar dá um peso e agrega credibilidade ao prêmio, porque sabemos que votação pela internet não tem tanta segurança", afirma.

"Já o Ibope tem uma série de medidas que garantem a confiabilidade do resultado, como a diversificação do perfil dos entrevistados, por exemplo, para que haja uma amostragem representativa", indica Soares.

Ele explica, também, que diversos questionamentos sobre a qualidade da festa foram feitos aos entrevistados. O resultado desse trecho da pesquisa, conta, será publicado e enviado a empresas envolvidas na cadeia produtiva do Carnaval, com o objetivo de dar subsídios para a melhoria da festa.

"Foi perguntado, por exemplo, o que levou o turista a escolher Salvador e aquele camarote", explica.

