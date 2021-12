Trios sem corda colocam modelo da folia no centro de debate

O Carnaval de 2017, marcado pela presença majoritária de trios independentes, foi responsável por acirrar uma disputa entre o poder público e os empresários donos de blocos e camarotes. No centro do cabo de guerra, está uma discussão sobre o modelo econômico da festa e para quem ela é pensada.

>>Estudioso da Ufba destaca a ampliação dos espaços

Enquanto o trade do Carnaval crítica o incentivo dado pela prefeitura e pelo governo a esses trios sem cordas, alegando prejuízo aos blocos empresariais (alguns deles que não desfilaram), município e estado seguem discursando por uma festa “mais democrática”.

Por causa da desavença, o prefeito ACM Neto chegou a dizer, durante a folia, que convidaria empresários do setor “para pensar o que vai fazer” no próximo ano.

“A gente não pode abrir mão dos blocos, porque eles geram empregos, mas não dá para manipular a vontade do folião”, alfinetou.

Presidente da Associação Brasileira de Entretenimento na Bahia (Abre-BA) e proprietário do Planeta Band, Clínio Bastos é um dos que defendem “uma avaliação” do atual modelo, a fim de promover mudanças. Ele acredita que “é possível existir distribuição melhor dos incentivos entre camarote, bloco e trio sem corda”.

“Sou dono de camarote e não consigo imaginar Carnaval sem bloco, assim como os camarotes, que abrigam apenas 40 mil pessoas, não podem existir sozinhos. Precisamos pensar como todos os modelos vão sobreviver economicamente, porque todos estão sofrendo”, afirma Bastos.

Crise?

Apesar da lamúria sobre a “crise”, ele estima que a venda de camarotes cresceu entre 10% e 15% este ano, em relação a 2016. Já o nível de patrocínio se manteve igual, segundo o empresário. “O problema é que os custos subiram muito”, diz ele.

Dona do bloco Fissura e presidente da Associação de Blocos Alternativos da Barra, Márcia Mamede tem um discurso mais inflamado. Ela é taxativa ao dizer que “os poderes públicos estão ajudando a diminuir o desfile dos blocos” e ao propor a criação de espaços exclusivos para blocos e para foliões pipoca na festa.

“Já propusemos o uso de um disciplinador para acabar com a corda, mas nunca deram bola para nós. Isso funcionaria como na Sapucaí, no Rio, onde teria a pipoca do lado de fora, com mais espaço, e o bloco passando por dentro, apresentando-se para o folião e os camarotes”, contou Márcia Mamede.

Ela ainda atrela a redução no número de blocos à falta de patrocínio. E acusa a prefeitura de provocar a crise. Segundo a empresária, o patrocínio milionário obtido com a Ambev, que garantiu a exclusividade da Skol na folia de 2017, causa a fuga de outros patrocinadores, concorrentes da cervejaria.

“Além disso, a própria Skol deixa de patrocinar blocos e camarotes, porque ela já está aparecendo tanto que não vai ter interesse em outros anúncios”, avaliou.

Esvaziamento

Márcia Mamede cita que, além da retração de blocos como Nana Banana e Yes, agremiações como Fissura, Cocobambu e Cerveja & Cia sobreviveram desfilando um ou dois dias a menos. “Se o poder público ajuda tanto os trios sem corda, podia incentivar o bloco”, diz.

Quem rebate é o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, responsável pela idealização da festa. De acordo com o gestor, o apoio aos trios independentes foi uma forma de impedir o esvaziamento do Carnaval 2017.

Ele afirma que blocos e camarotes tiveram isenção de taxas e tributos como incentivo. E defende que essas ações eram “a garantia de um Carnaval forte”. 'Nós prezamos pelo equilíbrio entre blocos, trios e camarotes, mas a gente precisou apoiar o trio independente, senão não teria Carnaval”, reafirmou Isaac Eddington.

“Não existe somente um patrocinador no mundo. Talvez os blocos e camarotes precisem melhorar seus produtos para atrair as marcas, que são várias no mercado”, cutucou o gestor.

Apesar da crítica dos empresários, a Skol, principal marca da festa, aumentou o número de blocos e de camarotes apoiados entre os anos de 2016 e 2017.

Segundo o gerente regional de comunicação da empresa, Felipe Bratfisch, foram 11 camarotes patrocinados este ano, ante quatro no ano passado. Já os blocos apoiados subiram de 11, em 2016, para 20 em 2017.

“O Carnaval de Salvador passa por transformações, então precisamos discutir, para torná-lo mais inclusivo, diferente do modelo do passado, que favorecia alguns e não todos”, disse Bratfisch.

Para Paulo Miguez, doutor em Cultura Contemporânea e especialista no estudo do Carnaval, a disputa sempre esteve presente na folia. “Não há grande novidade, pois o Carnaval sempre foi ambiente de disputas, tanto narrativas quanto estéticas e do negócio”, arremata.

*Colaborou Regina Bochicchio

