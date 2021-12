Trio Respeita As Minas se apresenta pela primeira vez na Barra

Pela primeira vez o Trio Respeita As Minas desfilará no circuito Dodô (Barra-Ondina) durante o Carnaval de Salvador. A apresentação está marcada para acontecer no próxima sexta-feira, 29.

Sob o comando da cantora Larissa Luz, as canções o grupo aborda temas relacionados ao assédio sexual e a pluralidade de formas de violência contra a mulher que se dão espaço da avenida.

