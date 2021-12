Trio elétrico é impedido de tocar no bairro de Valéria

O bloco "As Raparigas" foi proibido de desfilar na tarde deste sábado, 6, no bairro de Valéria, em Salvador. Viaturas da Policia Militar pararam em frente ao trio elétrico impedindo que desse continuidade ao percurso.



Segundo informações de um dos organizadores da festa e presidente da associação de moradores do bairro, João Monteiro, a ação da polícia é contraditória. "Eles disseram que não têm efetivo para fazer a segurança da festa, mas teve efetivo para impedir que déssemos continuidade ao desfile"



De acordo com a Policia Militar, não houve impedimento do trio desfilar. "Antes que o trio começasse a tocar o comandante da operação conversou com os organizadores da festa, preocupado em manter a segurança dos foliões, e logo depois permitiu que o trio seguisse", disse a assessoria.



Ainda segundo João Monteiro, a polícia permitiu que o trio seguisse, contanto que tocasse música somente no final do percusso, quando o trio ficaria parado.

